華通可望續獲5G、太空板訂應用單挹注 外資調高目標價

PCB 廠華通 (2313-TW) 第一季營收、獲利同創同期新高，稅後純益 9.29 億元，年增 1.95 倍，每股純益 0.78 元，歐系外資最新報告指出，華通可望續獲 5G、太空板訂單，挹注未來兩年成長動能，重申「買進」評等，目標價由 42 元調高為 55 元。

華通今年第一季財報優於預期，營收 120.9 億元，毛利率 18.86%，季減 4.55 個百分點，年增 8.52 個百分點，稅後純益 9.29 億元，季減 35.58%，年增 1.95.47%，每股純益為 0.78 元。

展望第 2 季，除 5G 趨勢不變，遠距辦公及線上教學等型態，推升平板、筆電訂單增溫，增添華通第二季營運柴火。

歐系外資表示，由於華通獲得包括低軌聯網衛星使用的 PCB 應用挹注，加上 5G 應用挹注成長，重申「買進」評等，目標價由 42 元調高為 55 元。

對於外資提及，華通獲得低軌聯網衛星使用 PCB 訂單，公司不對此評論；在台灣的 PCB 廠中，過去曾有精測 (6510-TW) 爭取過衛星應用 PCB 訂單。

華通手機客戶用板往高階（Anylayer HDI）設計方向發展不變，加上公司接單與產能調配等應變能力佳，在不確定環境下可望優先滿足客戶需求，維持營運穩定，獲歐系外資調高今年獲利預估 12%，並調高明年獲利 13%。