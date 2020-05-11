〈東元股東會〉公司派勝利 董座：企業經營不是用股權數來彰顯價值

馬達大廠東元 (1504-TW) 今 (11) 日舉行股東會，除最大股東寶佳提案現金減資未獲通過外，其餘議案均通過，公司派獲勝，董事長邱純枝會後表示，東元集團經營超過 60 年，為股東帶來許多無形價值，企業經營價值不是用股數來彰顯。

面對寶佳集團續增持股，邱純枝認為，股東持股數無法預測，但不論股東持股比例多寡，都會尊重對方決定，此外，明年董事會將進行改選，股東是否參與董事會，也予以尊重。

東元股東會也順利通過修改公司章程，未來董事會席次將縮減至 7-11 席，外界解讀此舉是東元為防堵寶佳爭奪經營權祭出的應對策略，邱純枝強調，董事會原有 15 席，相比同業比例偏高，為讓獨立董事發揮效益，可占董事會席次三分之一，基於考量下才決議修正公司章程，與寶佳無直接關聯。

邱純枝指出，公司有分有形與無形價值，雖然有股東提到公司持股比例不高，但站在企業永續經營角度來看，有失公平性，因為東元屬於民生基礎工業，經營 60 多年，為股東帶來許多無形價值。

邱純枝認為，透過金錢買下經營權，跟公司價值不盡然可同時存在，因此，希望股東能認同公司理念與策略，同時也能保存企業文化。