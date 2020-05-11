顧立雄已成任期第二長主委 露口風想回民間

內閣將在下周四前總辭，多位立委關切金管會主委顧立雄去留，顧立雄今 (11) 日於立法院財委會面對立委詢問是否想換工作，露口風表示「若有機會回到民間，會是件更令人高興的事情。」

立委曾銘宗質詢時表示，顧立雄擔任金管會主委任期 2 年 8 個月，已是任期第二長主委，詢問顧立雄自認任內有何主要政績，要他提出三項。

顧立雄表示，公司治理、金融科技上的著墨、重視消費者保護，是他認為在任內的政績。

曾銘宗進一步關切金管會未來一年主要施政重點，顧立雄指出，下半年純網銀會進來，數位金融時代會加速發展，資安風險、作業面風險和信用風險都要關注。保險業部分，要注意 IFRS7 接軌，保險業是否要增資；證券業則是逐筆交易上路後，緊接著未來財管方案上路，搭配銀行的風險控管，都是重點。

立委賴士葆則直接關注顧立雄 520 後的動向，賴士葆問：「520 後會看到你嗎？行政院長蘇貞昌打電話給你了嗎？」顧立雄表示：「沒接到電話。」

賴士葆進一步針對顧立雄已提出未來一年主要施政重點，暗示顧立雄想續任金管會主委意願很高，顧立雄表示，政策規劃都是延續性的，每年底就已規劃好新的一年要做什麼，只是努力扮演好角色。

賴士葆續問：「你已經擔任金管會主委兩年八個月，會想換個工作嗎？」顧立雄露口風表示「若有機會回到民間，會是件更令人高興的事情。」

由於傳出副閣揆希望有財經背景的人選，因此外界點名的名單中包含顧立雄，不過據了解，由於副閣揆為虛位首長，顧立雄擔任機率相當低，加上倘若顧立雄去職，金管會主委的適任人選也將是一大問題，因此據了解，即使顧立雄想回民間擔任律師，但在大局考量下，續留機率高。