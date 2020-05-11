〈台股盤中〉權值三王領漲 傳電金助攻 站穩萬一

台股今 (11) 日開高走高在權值三王領軍下，加上觀光、電子、金融族群助攻下，推升盤中大漲逾百點，開盤不到 10 分鐘指數就攻上「萬一」關卡來回震盪，預估今天成交量可望衝高上看 1700 億元。

受美股四大指數開高收紅激勵，台股今天開高走高，在台積電、鴻海與大立光等權值三王領漲下，早盤開盤 10 分鐘指數就大漲逾百點，推升指數站 11000 點關卡，惟先前受資金追捧的生技族群，遭獲利了結賣壓調節，指數表現相對疲弱。

權值龍頭股台積電盤中上漲 1%，拉抬股價攻上 300 元整數關卡，帶動股價突破周線同時站穩月線翻揚；鴻海股價也隨盤勢轉強，盤中漲幅將近 3%，盤中股價暫收在 78.4 元站穩月線。至於股王大立光則略有拉回，盤中股價在平盤下震盪。

電子族群今天在資金追捧下股價氣勢如虹，包括系統整合廠商和樁盤中直奔漲停關門，興能高、東科 - KY 也有 8% 以上漲幅，淳安、美隆電分別也有 6%、4% 以上漲幅。

隨著國內新增確診歸零、疫情趨緩，讓觀光類股重拾資金青睞，盤中指數大漲逾 2%，其中美食 - KY 盤中大漲逾 6%，鳳凰、遠雄來分別也有 4%、3% 以上的漲幅，雄獅、晶華、雲品也有 2% 以上漲幅。

金融股部分，包括台新金、台企銀、永豐金、中壽、華南金與元大金等個股盤中也有 2% 以上的漲幅。

而先前受資金簇擁的生技股表現相對疲弱，寶齡富錦盤中資金調節賣壓沉重，開盤不到 5 分鐘就跌停鎖死，股價大跌 14.5 元盤中收在 132 元，亞諾法盤中重挫近 7%，懷特盤中也大跌逾 4%。另外，國光生與中化生盤中則逆勢走揚，盤中漲幅超過 4% 以上。

法人表示，台灣已經連續 28 天沒有本土新增病例維持零確診佳績，優異的防疫成績，有助於吸引資金回流，預估本周 MSCI 調整權重，台股可望維持權重不變，加上 520 在即本股資金積極作多，將有助於台股站穩萬一關卡。