蘋果攻新世代顯示技術 友達早盤爆量漲逾半根停板

蘋果 (AAPL-US) 傳出將砸百億元擴大投資台灣，在竹科龍潭園區蓋新廠，鎖定下世代顯示技術，並跟 LED 大廠晶電 (2448-TW)、面板大廠友達 (2409-TW) 合作，激勵今 (11) 日面板族群帶量強勢表態，其中友達早盤漲逾半根停板。

友達今爆量開高走高，早盤最高來到 8.04 元，漲幅逾 8%，午盤前成交量已逾 15 萬張，同族群群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW) 也受激勵，表現不俗，同樣被點名的晶電，午盤前則在平盤上下震盪。

觀察近期面板市況，受中國新產能開出、價格低迷影響，面板廠難逃虧損，韓廠更宣布退出 LCD 市場，轉攻 OLED 等技術，市場認為，台廠友達、群創將受轉單，但面對下一波顯示技術競爭，友達、群創也積極布局 MiniLED、MicroLED 市場。

以友達為例，去年就與筆電品牌廠推出 17.3 吋 4K Mini LED 電競筆電，更預計今年第 3 季客戶再將推出 27 吋、32 吋 4K Mini LED 高階筆電，搶攻內容創作者、電競應用需求，日前也宣布將與錼創合作，投入 Micro LED 顯示技術研發，共同開發 9.4 吋高解析度柔性 Micro LED 顯示器。

展望本季，友達表示，雖然疫情衝擊營運，但第 2 季包括桌上型、行動等 IT 需求，都有明顯增加，醫療、教育、居家設備需求也有額外訂單出現，預期第 2 季營收將較第 1 季成長，整體大尺寸面板出貨量將季增 2 成。

友達 4 月合併營收 201.6 億元、月減 1.69%、年減 3.93%，累積今年前 4 個月合併營收 738.53 億元，年減 15.78%。