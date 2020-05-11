〈金管會立院備詢〉避免銀行發災難財 紓困貸款手續費上限擬訂1萬元

政府推動各種紓困措施，為避免有銀行收取過高紓困貸款的手續費，金管會已訂出四大原則，立委林楚茵今 (11) 日關切，北富銀上周遭轟收取高續費後馬上降到 3000 元，其他民營銀行沒被公布出來是否仍有超收現象？對此，金管會主委顧立雄允諾，金管會將會訂出一個定額或是比例收費的最高上限，最快這二天內會對外公布。

林楚茵表示，日前北富銀爆出紓困貸款給企業 170 萬元、卻收 8 萬手續費，遭轟是賺紓困災難財後，立即將手續費降到 3000 元，其他沒被點名的民營銀行是否有躲在後面季續收取高額的紓困貸款手續費而未被揪出？

顧立雄回應，經金管會普查後，目前看到紓困手續費大約落在 1000 元到 1 萬元多一些，他希望各部會提出的紓困貸款方案，最高盡量不要超過 1 萬元上限，相關方案二天內會定案。

林楚茵進一步詢問，金管會是否能訂一個所有銀行適用的紓困手續費收取比例？

顧立雄表示，10 萬元的勞工貸款和 50 萬元小規模營業人貸款，都是免收手續費，而一定金額以上則希望符合比例原則，至於其他金額比較高的部份，「不談上億或是數十億元的貸款案的話，而是國內各部會紓困方案，不論是比例或是定額，都希望手續費不要超過 1 萬元」。