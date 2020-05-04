某民營銀行遭爆紓困收取高額手續費、變相加息 金管會將查

立委林楚茵今 (4) 日爆料，政府積極推動各種紓困措施，卻傳出有企業向民營銀行申貸周轉，核貸 170 萬元，卻被收取高額手續費 8 萬元，等於變相加息，對此，金管會主委顧立雄表示，將進行了解，若有不合理將進行處理。

林楚茵表示，她收到一個陳情函，有企業向民營銀行申貸周轉，結果該民營銀行核貸 170 萬元，卻要收取高額手續費 8 萬元，此等於變相加息，而相同的方案，公股行庫台灣銀行的處理是核貸 280 萬元，手續費 0。

顧立雄詢問，委員提的民營銀行是哪一家，委員可提供，對此林楚茵說，「是台北富邦銀行」。

顧立雄進一步強調，目前勞工紓困貸款 10 萬元、及小店家申請 50 萬紓困金，各銀行都已經不收手續費，聯徵調查也不收查詢費，而經濟部有一個「保證手續費」，這是信保基金有行政成本要收費，經濟部有相關方案，保證手續費可免收。至於央行方案的保證手續費 0.1%，是央行跟銀行收 0.1% 而非跟客戶收。

顧立雄表示，現在各部會提出的各種紓困措施太多，已要求各銀行總行要報表化，分行要設專人負責解說，至於有無收取高額手續費，金管會會進行了解，若有不合理將進行處理。