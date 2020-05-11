汽車零組件Q1獲利低迷 廣華-KY首見虧損 橙的終結連3季獲利

受新冠肺炎疫情衝擊，汽車零組件大廠陸續公布第一季財報多半低迷，廣華 - KY(1338-TW) 稅後淨損 1303 萬元，每股虧損 0.16 元，為單季來首見虧損，橙的 (4554-TW) 單季稅後虧損 198 萬元，每股虧損 0.1 元，終結連 3 季獲利。

廣華說明，疫情使部分新車訂單遞延，並認列相關停工損失，第一季合併營收 10.63 億元，年減 37.6%，營業毛利 2.2 億元，年減 49.62%，毛利率 20.67%，年減 4.92 個百分點，營業虧損近 4800 萬元，營業利益率 - 4.51%，年減 10.79 個百分點。

進入 4 月後，隨著中國經濟活動逐漸回復正常水準，廣華營收 3.79 億元，月增 0.56%，已是連 2 個月成長，而較去年同期衰退 37.67%，則是因歐美地區停工因應防疫措施，短期影響北美和墨西哥出貨表現。

廣華強調，內銷中國市場業績明顯恢復，目前最主要生產基地東莞廠稼動率已達 80% 以上，而北美、墨西哥正逐漸回到過往正常營運狀況，進入第二季後，仍可審慎樂觀看待後市。

橙的公布第一季稅後虧損 198 萬元，橙的說明，本業上的營業淨損較去年同期大幅縮減 648 萬元，不過，由於匯率波動損失認列，加上為撙節而調配台灣工作場所配置並停租未使用的辦公室，估計認列有關裝潢讓渡、拆遷等相關減損損失約 126 萬元。

橙的進一步指出，第一季整體毛利率自去年同期 33.3% 拉升達 35.9%，主要是因歐美地區 AM 客戶包括 SMP、MAK 等的拉貨力道仍保持穩定，以及日本卡車的 AM 訂單維持每季的穩定出貨。

而隨著中國主要 OEM 既有客戶復工良好，且北汽福田集團於農曆年後訂單出貨增溫帶動下，挹注橙的來自 OEM 客戶營收年增 52.7%。

進入 4 月後， 橙的合併營收 2506 萬元，月減 23.7%，年減 19.12%，主要是因歐洲 AM 客戶配合政府封城措施，使拉貨力道減緩，所幸中國 OEM 客戶復工良好，拉升部分出貨動能。

橙的是鄭州宇通、北汽福田等卡客車、商用車 TPMS 系統供應商，預料將挹注整體營運保持良好的動能，第二季審慎樂觀。