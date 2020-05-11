〈分析〉物流+電商！京東成電子銷售平台霸主

京東回到香港掛牌傳言不斷，最新消息指出其 5 月底將於港股 IPO，6 月份掛牌交易，募資 30 多億美元，可望成為今年香港最大的上市案件。雖然京東不證實該消息真偽，但有著阿里巴巴前車之鑑，美國市場對京東此舉投下贊成票，股價已直逼歷史新高。

資料來源: investing.com, 京東股價月線走勢

京東優勢：強大的庫存、物流系統

京東雖在以電子商務打響知名度，但與其它電子商務平臺如阿里巴巴、拼多多相比，其獨特的直銷業務模式和強大的物流基礎設施為客戶帶來更好的品質保證和服務。

同業中包含阿里巴巴和拼多多等電商大多採取輕資產、平臺的商業模式，但這些模式並沒有龐大的自用庫存和物流系統。

事實上，近幾年來投資人更青睞京東的商業模式，從股價變化來看，自 2018 年底以來至今年第一季底，京東股價上漲約 100%，而阿里巴巴和拼多多的股價則分別上升約 40% 及 70%。

此外，自 2019 年底至今年第一季底，京東股價上漲約 15%，而阿里巴巴和拼多多的股價分別下跌約 8% 和 5%。

京東在過去十年中營收出現高速成長，在 2009 年～2019 年間京東營收成長約 197 倍，超過 FB，亞馬遜，Google 等在內的多家全球科技龍頭，也明顯超過阿里巴巴 75 倍的成長幅度。

資料來源: Bloomberg

即使來自阿里巴巴和拼多多雙面夾擊，京東利用其獨特的商業模式仍可保持中國第二大電子商務平臺的地位。此外，京東不斷向三、四線城市擴展，利用產品的廣度及新業務計畫的推動，最近幾個季度不止客戶成長速度加速，且每位客戶年均支出從 2017 年的人民幣 4426 元上升至 2019 年的人民幣 5761 元。

資料來源: 京東官方

買電子產品？中國人首選京東！

京東電子商務平台最強的優勢是電子產品，根據市調機構的報告顯示去年第三季京東手機網路銷售市占高達 54%，是排名第二名的天貓 (26%) 逾兩倍。此外，京東在家電網路銷售市占更高達 61%，遠超出天貓的 27% 市占。

而京東在電子產品的優勢有助於京東與供應商之間的價格談判，進而降低採購成本，強化價格競爭優勢。

反觀阿里巴巴和拼多多主要採用平臺模式，因此庫存方面是依賴個別店家 (通常規模較小) 來取得低成本產品，或者他們可能需要在促銷期間向商家提供大量補貼以保持人氣。

不過，京東雖利用強大的物流體系保持自身競爭力，但在現階段競爭激烈的環境裡，京東並無法高枕無憂，如天貓淘寶、拼多多已分別強勢出擊，分搶京東各階層、各族群的客群，阿里巴巴更直接瞄準 3C、電器等產品擴大佈局，不讓京東專美於前。

同時，京東物流如何進一步降低履約成本吸引中小品牌商仍是關鍵，因為對於大型品牌企業，京東物流的高效率倉儲及庫存管理系統、大數據預測能力可帶來較大的附加價值，但中小品牌商更為看重的是成本的減少，而這方面阿里巴巴是強項，特別是補貼扶持中小企業發展上，若京東要與阿里巴巴爭奪這塊市場，毛利率下滑恐無法避免。

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