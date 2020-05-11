【普信觀點】全球股市的新冠週期來了

是什麼在驅動市場？

在短短的一周內，市場以雙位數水準反彈，波動性也有所回落，投資人對歐洲疫情可能已通過反轉點，以及中國經濟活動正在復甦的跡象感到興奮。數據趨勢是正面的，義大利和西班牙的死亡和感染率正在下降，而中國自 1 月份疫情爆發以來首次出現一週內零死亡病例，加上武漢解封，以及大中華地區經濟活動逐步正常化，這些綜合因素激發了人們對全球經濟復甦的希望。

相對於這些正面消息，過去一個月的失業率大幅增加，使全球金融危機相形見拙。然而，市場其實已經對這些數據做出反應，仔細觀察失業數據的組成，許多人是處於「暫時休假」狀態，而不是被解雇；當我們看到社會活動恢復正常、美國開始復工後，這將有助於美國經濟迅速重啟。在美國，我們仍處於關鍵的兩週，隨著封城措施和社交距離政策的效果開始顯現，感染和死亡率預計將達到峰值。

儘管經濟受損的深度和持續時間仍不確定，但顯而易見的是，大多數發達市場經濟體已經開始衰退。儘管這令人不安，但需要注意的是，利潤衰退的程度和持續時間已被迅速反映在股價上。雖然股市的短期方向和波動，仍可能是由病毒傳播的未知數，和隔離措施的是否解禁所驅動，但我們對股市收益的前景仍持樂觀態度，我們將在未來 12-24 個月內持續留意。

資料來源: IBES，普信整理，20200405

今年以來，醫療保健、資訊科技和公用事業相較於下跌了 16.3％的 MSCI ACW 指數，表現相對較好；而由於未來的經濟前景，能源、金融和工業這些週期循環性產業明顯落後。

風險聚焦在哪裡？

儘管短期內新冠病毒對經濟的影響將是嚴重的，3 月初的極端動盪與市場失衡主要是由於對市場穩定性衍生的恐慌。在最糟糕的時候，對 “金融危機” 的恐懼導致市場對流動性和美元現金的瘋狂追捧，這是自全球金融危機以來我們見過的最糟情況。

由於各國央行和政府已大幅擴張資產負債表安撫投資人信心，並釋出信貸額度以緩解毀滅性的短期現金流緊縮，如今 “不惜代價換現金” 的心態已大為緩解。這對於穩定情緒至關重要，而政策行動的規模也令人震驚。

我們不認為新冠病毒會給我們帶來長期的經濟危機；但是在短期內，個人和公司都將面臨租金和支出的融資問題。政策制定者已經意識到這一現實，並採取了相應的行動，其速度和幅度是 “正常時期” 的人們難以想像的。這是非常正面的，因為如果沒有大規模財政刺激措施，取而代之的將是無序的衰退、信貸週期的惡化、以及混亂和不可預測的資產市場衝擊。然而市場仍存在無法預測的風險，在這種風險中，分散投資將是關鍵。

隨著我們即將進入財報季，值得注意的是，本季度的獲利將是難看的、不可預料，在某些情況下甚至是前所未見的。當我們考慮單一或多檔股票的前景時，我們的思路是考量 2021 年獲利正常化以後，將重點放在公司財務的續航力上，以及個股使獲利能力正常化的速度如何，將是復甦的關鍵。在這裡，我們樂觀地認為，新的股票週期可以從我們預期的中期利多中誕生。儘管財報季將成為股票分化和波動的來源，我們認為市場預期已經消化了大部分的財報利空，至於是否如此則須待下個月見分曉。

在恐慌的背景下，短期內市場肯定會趨向成長股。然而，最近的紓困主要集中在周期性因素和經濟正常化的受惠者上，導致價值股表現優於成長股。我們要重申的是，我們對持續成長的企業保持強烈的偏好，並在接下來預期的經濟復甦階段中 / 後持續保持樂觀的態度。

資料來源: 羅素指數，20200331

未來展望

在過去一週裡，全球股票的前景有所改善。我們相信，疫情數據達到峰值是市場觸底的指標之一，而政策制定者也指出，如果必要的話將會推出第二波財政刺激措施。但是，鑑於需要在恢復工作與持續抗疫之間取得平衡，因此前景仍然非常不確定。

在環境可能開始好轉或變得不那麼糟的時候，我們繼續追蹤感染率、財政刺激效果和醫療進展，這包括病毒抗體測試的任何進展，以及與疫苗有關的任何藥物開發。目前我們看到了多方面的進展，但是，只要疫苗一天沒有面世，對高危險人群的隔離保護就可能持續。

儘管近期仍存在不確定性，但在中期 (12-24 個月) 內，我們感到樂觀的是，新的牛市可能會從較低的股票估值中誕生，因為我們預見到經濟將在回穩後正常化。抓住這一機會的關鍵將是投資以及承受波動的能力，這將是短期市場的持續特徵。

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