〈中信金法說〉Q1獲利年增10% 紓困申請民營排名第三

中信金 (2891-TW) 今 (11) 日舉行線上法說會，儘管全球經濟景氣受到新冠肺炎疫情影響，中信金第一季獲利仍年增近 10%。財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，金控針對防疫措施與紓困皆配合政府積極執行中，其中，紓困申請件數在民營銀行中排名第三。

雖然新冠肺炎疫情肆虐，但在銀行及壽險獲利雙引擎挹注下，中信金第一季獲利表現仍維持穩健，稅後純益 121.6 億元，季成長 158.4%、年成長 9.8%，每股稅後純益 0.62 元，稅後股東權益報酬率達 14.67%，稅後資產報酬率為 0.77%。中信金資本適足率為 115.92%，雙重槓桿比為 117.5%，資本維持強健水準。

中國信託銀行第一季主要核心業務表現穩健，銀行存、放款及財富管理業務均維持良好動能，持續帶動淨利息收益與手續費淨收益成長，利息淨收益年成長 4.9%，手續費淨收益年成長 6.9%，放款年成長 6.0%；財富管理及法、個金業務穩健成長，信用卡業務則受到疫情影響消費力道小幅衰退。

資產品質方面，截至 3 月底，中國信託銀行合併逾期放款比率為 0.41%，合併呆帳覆蓋率為 324.2%，風險控管得宜。

保險業務方面，台灣人壽受惠於投資收益的挹注及避險成本下降，獲利大幅成長，第一季稅後純益較去年同期成長高達 52.9%。台灣人壽資本適足率為 302%，資本適足率穩健。

台灣人壽成功調整為以價值型商品為導向的產品策略，準備金負債成本亦較去年同期大幅降低 20 個基點，持續降低至 3.4%，擴大經常性利差，進一步強化台灣人壽獲利體質。

邱雅玲表示，該金控針對防疫措施，從 3/9 啟動異地備援，約一千多人、10% 員工分屬 13 個地方辦公，目前尚未有提早結束回歸正常辦公場所的計畫，將看疫情指揮中心指示才會作下一步的辦理；居家辦公演練完成並未確切實施，但已規劃一旦實施也有一千多人、占總員工人數 14% 須進行居家辦公。

此外，中信金也規劃高階主管備援計劃 (包含董事會)，分成兩班，透過輪流採一班現場、一班視訊的方式，避免面對面接觸；同時也有上下班分流計畫，從早上八點到十點分三班次，避免大家同一時間過多密集接觸，這些計畫會到 6 月底，但仍會看疫情指揮中心指示進行機動性調整。

而中信金海外布局較多，海外分子行採異地辦公、居家辦公、輪班、彈性工時，除了武漢還有部分居家辦公以外，其餘上海、廣州、深圳、廈門都已恢復正常上班。

紓困狀況方面，邱雅玲表示，主管機關統計資料因為有限定範圍，依據統計，中信銀的申請件數在民營銀行中排名第三，但有很多未列入統計，包括 5/4 才開始的勞工紓困貸款，此案啟動至今詢問度與申請踴躍，至今天，申請案件已超過 12 萬件，還造成母親節加班，但是有 90% 件數都導流至線上辦理，所以負荷得過來。

邱雅玲進一步表示，信用卡本息緩繳也未列入統計，而該行信用卡為發卡數最大行，所以也有近 3000 件信用卡本息緩繳的案件；另外，自辦的房貸、信貸的加碼降息案也有四、五百件，所以無論是配合政府政策，或自辦的紓困貸款和措施，中信銀都很努力執行中。

此外，邱雅玲表示，從疫情也觀察到客戶行為有所改變，尤其信用卡刷卡行為，以第一季刷卡金額來看，旅遊刷卡金額衰退五成，百貨、交通也衰退較重，但也有逆勢受惠產業，包括：醫療藥妝、外送平台、電商購物、量販超市等，其中以外送平台成長最高，呈現倍數成長，不過外送平台交易金額較小，而醫療藥妝成長率也有兩成。

邱雅玲表示，數位化是近年發展重點，截至第一季，該行的自動化通路交易已達 92.5%，所謂自動化通路包括：ATM、行動銀行、網路銀行。在在都可以看出，儘管全球經濟景氣受到新冠肺炎疫情影響，但是中信銀行的業務，無論在紓困放款或信用卡、數位金融等受影響都有限。