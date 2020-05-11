華宏Q1純益年增3.5倍 EPS 0.35元 近六年同期新高

華宏 (8240-TW) 今 (11) 日公告第 1 季財報，稅後純益 3446.4 萬元，季減 49.75%、年增 3.57 倍，每股純益 0.35 元，為近六年同期新高，展望未來，華宏看好，受惠遠距商機需求，第 2 季監視器、筆電等 IT 產品出貨將保持成長。

華宏第 1 季合併營收 21.71 億元，季減 16.9%、年增 3.98 %，毛利率 10.36%，季減 2.59 個百分點、年增 0.31 個百分點，營益率 1.66%，季減 2.75 個百分點、年增 0.56 個百分點，稅後純益 3446.4 萬元，季減 49.75%、年增 357.02%，每股純益 0.35 元。

華宏表示，第 1 季營運延續去年光電材料偏光片、貼合膜等產品訂單增加，加上產品組合優化、新產品開發成功，整體營運優於預期，雖然短期新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊消費性市場，但在家辦公及遠距教學需求，也推升 IT 面板出貨暢旺，其中又以監視器光學膜片需求最為強勁。

展望未來，華宏指出，雖然整體產業市況不確定性仍高，但預期第 2 季 IT 面板需求，如監視器、筆電等出貨仍可望保持成長，有助華宏材料銷售穩定成長。

華宏 4 月合併營收達 8.63 億元，月增 7.6%、年增 3.68%，累計今年前 4 個月營收 30.35 億元，年增 3.97%。