面板雙虎首季大虧百億元 Q2面板價格續降營運恐有壓

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 首季合計大虧百億元，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 今 (6) 日也公布第 1 季全球電視面板出貨量統計，年減逾 1 成，群智更示警，預期第 2 季全球 LCD 電視面板供需比達 7%，仍供過於求，不利面板價格走勢，雙虎本季營運恐仍有壓。

群智表示，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，影響供應鏈復工、需求波動，導致全球第 1 季液晶電視面板出貨量降至 6303 萬片，年減 10.6%，出貨面積達 3743.8 萬平方米，也年減約 3.2%，不過以出貨排名來看，中國廠商受韓廠逐步退出，出貨占比突破 5 成，達 55%，韓廠則降至 21%。

群智進一步指出，受到中國春節復工延後，第 1 季面板供應出現短暫供應緊張，也讓價格出現大幅波動，在疫情影響前全球 LCD 電視面板供需比約 4.2%，呈供需趨緊，讓面板價格自去年 12 月止跌回升，第 1 季平均漲幅達 1 成，但隨著供應鏈恢復、需求下滑，3 月價格止漲，供需也轉趨寬鬆，第 2 季面板價格恐再面臨下修。

展望未來，群智表示，全球電視面板平均尺寸將持續成長，第 1 季面板出貨平均尺寸來到 46.1 英寸，季增 0.1 英寸、年增 1.6 英寸，另外，隨著 4K、8K 等新技術亮相，也有助於面板需求提升，韓廠三星顯示器、LGD 退出 LCD 市場，也可望緩解供需壓力。