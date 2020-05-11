對美採購難達標 CSIS：預計今年陸對美採購 僅達規定三分之一

美國智庫戰略及國際研究中心 (CSIS) 上週五 (8 日) 發布報告預計，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情將導致今年中國對美採購量遠低第一階段貿易協議的要求。

CSIS 預計今年美對中出口額僅達 600 億美元，遠低於美中兩國在 1 月簽署貿易協議時所要求的 1866 億美元。根據第一階段貿易協議內容，中國同意以 2017 年為基礎，額外對美採購 2000 億美元的商品和服務，這意味著今年美國對華商品及服務出口額將達約 2900 億美元，並在明年攀至 3300 億美元。

CSIS 中國商務和經濟學高級顧問暨理事會主席 Scott Kennedy 表示：「目標從來都不實際，僅是讓人印象深刻的華麗數字，疫情大流行則讓不切實際的目標更加不可能完成。」

自去年底爆發新冠病毒疫情後，為抑制疫情傳播，北京政府採取封城、停工及關閉交通運輸等嚴厲措施，這些措施導致這個全球最大消費市場的商品和服務需求暴跌。

受上述因素波及，今年第一季美對中商品出口年減 10％，其中主要衝擊在於能源出口減少 33.3%、汽車銷售大跌 46.9%，大豆出口下滑 39.4%，以及商用飛機出貨量幾乎為零，儘管服務業官方數據尚未公佈，Kennedy 認為鑑於中國觀光人潮大減及美國大學提前停課，美國服務業跌勢恐更加劇烈。

此外，美中矛盾因疫情衝擊而逐漸加劇，使外界對於第一階段貿易協議的現況感到疑慮，儘管兩國最高官員上週同意持續落實貿易協議，同時保持溝通協調，美國總統川普仍在上週五 (8 日) 表示，疫情衝擊大大改變他對於協議的觀感，對於是否終止協議感到相當掙扎。

Kennedy 表示，若中國無法落實貿協規定，建議川普政府可考慮透過三種方案解決，第一為重新協商協議內容，若失敗則對陸加徵關稅，第二為直接採取嚴厲關稅措施，並退出貿易協議，最後一個為接受中國採購能力遭疫情重創事實，相信中國進口額將在經濟復甦後回升。