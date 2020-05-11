統一超轉投資受疫情衝擊 4月營收創近2年半低點

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (11) 日公布 4 月合併營收 189.39 億元，月減 7.83%、年減 8.45%，為連 2 月呈現衰退，並創 2017 年 12 月以來單月新低；統一超說明，新冠肺炎疫情蔓延全球，影響菲律賓、中國等海外轉投資企業，加上統一精工受 4 月國際油價持續重跌衝擊等因素所致。

轉投資事業體受衝擊，一向穩靜成長的統一超罕見營收明顯走弱，不過，統一超強調，7-ELEVEN 超商本業 4 月營業額仍穩健成長，尤其生鮮食品、甜點、出版品、預購等類別買氣熱絡，其中，超商生鮮食品成長近 50%，CITY CAFE 則透過 OPEN POINT APP 的行動隨時取服務平台和期間限定的振興優惠券、領口罩等優惠活動，維持成長。

另一方面，在電商網購經濟的催化下，7-ELEVEN 交貨便服務內外資源整合、加上賣貨便平台服務持續優化，電商 EC 業務成長 10-20%。

展望 5 月，隨著夏季報到，7-ELEVEN 掌握夏季飲食需求、端午節等節令商機，推出多樣化的生活提案新品，期望帶動另一波消費需求，持續架構「被消費者依賴的服務平台」。