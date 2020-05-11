海外網購實名認證16日上路 近70萬人次完成認證

海外網購族注意，本 (5) 月 16 日起，關務署將針對海外快遞包裹實施實名認證制度，換言之，只要沒有填寫報關委任文件或是完成實名認證，就會無法領取包裹，根據關務署統計，實名認證的「EZ WAY 易利委」App 累積下載人次共 68.4 萬人次，占簡易進口報單總數約 2 成，預估年底前可望突破百萬人次。

海外快遞包裹實名認證主要是避免業者以「化整為零」的方式，分拆高單價貨品，以規避進口關稅的措施，原本關務署規劃自 4 月 16 日起正式實施，但考量疫情期間人力短缺，加上 App 下載量偏低，因此延後一個月實施。

關務署官員表示，「EZ WAY 易利委」截至 3 月底下載人次僅 39 萬，但統計至 5 月 7 日， App 累計下載人次已達 68.4 萬人次，占簡易報單數量約 2 成，換言之每 10 份報單中有至少有 2 份已完成實名認證，預估今年底前 App 下載人次可望突破百萬人次。

官員透露，網購或物流業者如果未落實實名認證，境外包裹將暫時不予發貨，而這也讓辦理實名認證人數、業者跟著增加，目前包括：淘寶自 3 月中旬起就已完成整批會員的實名認證，蝦皮則正在串接中；大型物流業者像是順豐、捷豐等也已配合辦理實名認證。