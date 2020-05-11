美股財報尾聲 醫療、科技表現佳

美股財報季進入尾聲，近 9 成 S&P 500 大企業公布第 1 季獲利數字，其中，健康照護、核心消費、資訊科技等 3 大產業表現較佳。法人分析，醫療、科技與核心消費等產業，短期受惠防疫需求，繳出不錯成績，中長期來看，則有產業升級帶來的結構性機會，兼具防禦與攻擊的雙重投資價值。

根據 FactSet 資料統計，截至 5 月 8 日，S&P 500 大企業中，已有 400 多家公司公布第 1 季財報，占總數 86%。整體而言，獲利優於預期比例只有 66%，低於近 5 年平均值；與去年同期相較，負成長 13.6%。

進一步觀察個別產業，仍有表現突出者。如：核心消費、原物料、健康照護、資訊科技、能源業，有 7 成以上的企業獲利超越預期；若就成長率來看，健康照護、公用事業、核心消費、資訊科技、通訊服務、不動產，獲利逆勢成長，年增率 2.7~6.8% 不等。

資料來源：FactSet，以 S&P 500 大企業為例，統計至 2020/5/8

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，受到肺炎疫情影響，經濟活動幾乎全面停擺，造成美股第 1 季獲利表現不盡理想。不過，健康醫療、AI 人工智慧、雲端服務，以及日常生活所需的核心消費產業，因為與這一波防疫題材相關而直接受惠，因此大多繳出不錯的成績。

展望後市，第 2 季進入歐美疫情高峰，經濟、企業營運受創勢必加大，但預期醫療、科技與核心消費仍有機會優於其餘主要產業。理由有二：一是短期的防疫刺激下，對於疾病預防、檢測、診斷與治療等醫療服務的需求量增加；同時，居家隔離引導消費需求轉向雲端平台，大數據、雲端運算等新科技應用擴大。

二是醫療產業發展走向「預防重於治療」，並借重人工智慧等新科技達到預防目標；創新科技則帶來更大的便利性，開始跨入普及化階段，即便疫情過後，中長期需求將有增無減。