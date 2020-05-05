美股中長線布局 優先考慮疫情受惠轉機財

在疫情逐漸趨緩、美國 Fed 持續貨幣寬鬆及政府大推財政振興方案等利多激勵下，美股 4 月以來大幅反彈。法人認為，美股已經反映經濟利空，不妨逢低進行中長線布局，可以優先考慮疫情轉機題材之科技股。

美股於 3 月份大跌，4 月隨即大幅反彈，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，3 月份美股的大跌已反應了經濟大幅下滑的情境，後市反彈的空間仰賴疫情發展，但如果沒有更大的壞消息出現，美股不易再出現重挫，目前股市從相對便宜，變成真的便宜，正是中長線布局良機。

疫情衝擊下，衍生出宅經濟、自駕車、健康醫療等新商機，科技股成為得利產業，蘇聖峰表示，在宅經濟方面，在家辦公及在家活動趨勢興起，受惠產業包括：公有雲、資料處理與儲存、５G、WiFi6、高效能運算、線上支付、線上教育、商用 NB 及 PC 等。

同時，他也認為，防疫觀念崛起，自行活動需求帶動自駕車、電動車的成長力道；此外，人民強化了健康生活，對於遠距醫療需求大幅提升。綜上所述，半導體、5G、生技三大族群後市相對具表現空間。

資料來源: 台新投信整理, 2020/4/13

美國從貨幣及財政雙管齊下救市，積極挽救經濟頹勢，也有助於股市表現。蘇聖峰指出，貨幣政策方面，Fed 除了將利率降至零外，亦實施無限 QE、3000 億美元融資基金、TALF 接受有擔保的 ABS 抵押、CPFF 納入高質量商業存單等。

在財政政策方面，白宮 2 兆美元振興計劃包括：現金發放成年人最多 1200 美元、5000 億美元的援助基金提供企業與州市政府貸款、小企業上限 1000 萬美元的貸款、航空業撥款 250 億美元等，強力的救市動作，展現政府拉抬經濟及股市的企圖心。