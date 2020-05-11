〈聯發科股東報告書〉研發費用再加碼 近5年研發費用衝2800億元

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 營業報告書指出，去年研發費用達 630 億元，占營收比重達 25%，累積近五年研發費用已超過 2800 億元，遠超過董座蔡明介先前在股東會提及的 5 年研發費用 2000 億元，增幅達 4 成，印證積極布局未來的決心。

據聯發科股東報告書顯示，2018 年研發費用達 570 億元，占營收比重約 24%，而去年又比 2018 年再提升 1 成，達 630 億元，營收比重也提升 1 個百分點至 25%，去年營業報告書中指出，近 4 年研發費用已達 2000 億元，總計近五年研發費用已達 2830 億元。

聯發科近年積極擴大研發能量，期望透過多元產品布局，分散單一產品比重過高風險，同時改善獲利表現，去年獲利已明顯改善，毛利率從前年的 38.5%，提升至 41.9%，創下 4 年來新高。

聯發科先前以手機應用產品為主，近年已擴大產品布局，發展成三大產品線，包括行動運算平台、智慧家庭以及成長型產品，營收比重均占 30%-35%，聯發科看好，今年隨著行動運算平台推出 5G 晶片，將有助毛利率穩健提升。

依據聯發科本季財測，毛利率約 41%-44%，高標相較上季 43.1%，小幅提升，挑戰改寫 20 季來新高點。

展望今年，聯發科預計，透過現有技術與平台組合，將延續公司在全球市場的高競爭力， 即便短期有不確定因素，但透過健全財務結構，以及與全球客戶在各類產品上的合作，對中長期營運目標仍充滿信心。