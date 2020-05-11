〈儒鴻法說〉二大客戶Nike、Lululemon下修3-4成訂單 看景氣V轉不樂觀

成衣代工廠儒鴻 (1476-TW) 受到疫情影響，客戶擴大下修訂單，董事長洪鎮海今 (11) 日坦言，目前二大主要客戶 Nike 及 Lululemon 第三季訂單下修幅度達 30-40%，且他認為，後續需求出現 V 型反彈的看法，太過樂觀。

洪鎮海表示，第二季 Nike、Lululemon 出貨還算正常，僅小部分遞延或取消，但第三季客戶擴大下修幅度，Nike 從原先下修 2%，到現在實際下修 38%，Lululemon 也下修 30-40% 訂單。

但他指出，相比多數客戶延遲付款，二大客戶目前付款狀況還正常，由原先 60 天延後至 90 天、100 天，最長有延後到 120 天。

洪鎮海進一步指出，大多被取消的訂單，都是流行已久、沒有太多新變化的產品，跟客戶開發新品進度並未受疫情影響而停下，但由於人員移動限制，只能透過空運寄送樣品，加上空運運費現在貴了 3 倍，因此費用有所增加。

至於擴產計畫，洪鎮海表示，印尼新產線將按照計畫推進，只是原先預計開出 120 條成衣產線，會先減半成 60 條，後續視訂單情況開出。

最後，他強調，雖然訂單減少，外包比重降低，員工也不用加班，但目前沒有放無薪假的規劃，也不會裁員。