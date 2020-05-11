雙因素加持 太景-KY 4月營收年增逾2倍

新藥廠太景 - KY(4157-TW) 今 (11) 日公布 4 月營收，受惠台灣經銷商恢復穩定出貨及俄羅斯合作夥伴採購原料藥，帶動營收 382 萬元，月增 1518.22%、年增 238.56%；累計前 4 月營收 714 萬元，年增 25.79%。

董事長黃國龍表示，由於俄羅斯合作夥伴 R-Pharm，正在當地籌備申請藥證，及新藥查驗登記 (NDA)，因此採購一批抗生素新藥奈諾沙星原料藥，此外，奈諾沙星口服膠囊在中國市場方面，自該藥品進入中國醫保目錄後，雖然價格折價約 4 成，不過銷售穩定，累計前 4 月銷售量年增 2.2 倍，帶動整體營收成長。

台灣市場方面，黃國龍指出，太捷信口服膠囊是透過台灣經銷商文德藥業進行銷售，文德藥業去年 10 月進行一次性採購後，4 月份恢復進貨，單月出貨年增 14.3%，累計前 4 月出貨量年增 52%，該藥除已進入 52 家醫學中心及醫院外，另有 10 多家醫院醫學中心及醫院。

流感抗病毒新藥 TG-1000 方面，目前已進入中國人體臨床試驗審查申請 (IND)，若取得許可後，預計最快今年中展開一期臨床試驗，此外，藥品的中國、全球授權同步進行。