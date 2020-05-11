〈財報〉疫情衝擊 Under Armour Q1營收大減23%

美國運動用品大廠 Under Armour (UAA-US) 於週一 (11 日) 盤前公佈 2020 財年第一季財報，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，導致零售業者被迫關閉店面，該公司於 Q1 營收及獲利雙雙不如市場預期。

受到財報表現不佳的影響，Under Armour 股價應聲下跌，於週一 (11 日) 台北時間晚上 10 時許，該公司股價下跌 10.97%，報每股 8.85 美元。自今年以來，Under Armour 股價已下跌了 54%。

Under Armour 股價 15 分鐘 k 線圖

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

營收：9.302 億美元，較去年同期的 12 億美元衰退，且低於市場預估值 9.49 億美元

稅後淨損：5.897 億美元，去年同期報稅後淨利 2250 萬美元

每股虧損：0.34 美元，低於市場預估值每股虧損 0.19 美元，去年同期每股盈餘報 0.05 美元

由於疫情重創買氣，導致零售產業受到嚴重打擊，Under Armour CEO Patrik Frisk 表示，自 3 月中旬開始，疫情於北美地區快速蔓延，導致零售店面被迫關閉，並造成 Q1 營收大幅衰退 23%。

根據不同產品類別來看，Q1 服裝銷售下滑了 23%，報 5.98 億美元，鞋類銷售下滑 28%，報 2.1 億美元，配件銷售則下滑 17%，報 6800 萬美元。

根據不同銷售市場來看，Q1 北美營收下滑 28%，報 6.09 億美元，北美以外其他地區銷售則下滑 12%，報 2.87 億美元。北美地區的營收佔了 Under Armour 總營收的 65%。

此外，該公司表示，截至第一季為止，該公司帳上現金為 9.59 億美元。另外，預估今年的資本支出金額將達 1 億美元，低於較先前所預估的 1.6 億美元。

Under Armour 的營收成長，相當仰賴百貨公司等通路的銷售表現，但受到封鎖措施的影響，導致百貨公司被迫關閉。

公司展望：

隨著美國宣佈實施經濟重啟計劃，包括梅西百貨 (M-US) 及 GAP(GPS-US) 皆規劃逐步重新恢復營業，但 Under Armour 卻於週一 (11 日) 表示，對於營業恢復的時程尚不確定。

此外，為了減輕疫情的衝擊，該公司計劃於 2020 年削減 3.25 億美元營運成本，包括暫時裁員部份零售店面的員工。由於疫情導致營運不確定性高，該公司已於上個月撤回了對於 2020 全年的財務預測。