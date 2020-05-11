長榮攜手海大開輪機工程專班 實習後正職月薪15萬元

為擴大培育國籍海事專業人才，長榮海運 (2603-TW) 今 (11) 日宣布，與國立台灣海洋大學再度合作開辦學士後多元專長培力方案(輪機工程學系專班)，希望透過產業與學術密切合作，培養有志投身海勤工作的學員，並可在畢業後隨即就業，長榮指出，一旦正式成為長榮的海勤人員，月薪約 15 萬元。

長榮說明，此專班的招生對象為非輪機科系畢業的學員，只要具備學士資格，役畢或免服兵役者皆可報考，通過遴選後開始就讀，修業時間為三學期，長榮海運將全額補助學雜費和部分住宿費用，自 5 月 12 日起開放報名，預計 9 月正式開學。

而此方案是為配合長榮永續發展的專業人才需求，透過不同的管道來擴大培育優秀的國籍海事尖兵，並不影響海事科系學生到長榮實習和工作的機會。

長榮於 2017 年開始與海洋大學開辦第一期學士後輪機技術人才專班，該期學員已於去年畢業，並有超過 90% 的學員通過交通部的航海人員一等管輪測驗，陸續上船實習；部分學員已依規定累積一年的實習資歷，取得管輪適任證書，正式成為長榮的海勤人員，月薪約 15 萬元，未來隨著海勤年資與經驗增加，並通過相關測驗，可逐級晉升為輪機長，月薪將達 28-30 萬元的水準。

除了優渥的薪資外，長榮強調，貨櫃船隊提供舒適的住艙環境，並有圖書室、健身房、三溫暖及影音娛樂等設施，以及無線網路。