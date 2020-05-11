新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成航空業的前景難以預測，澳洲航空 (Qantas) 也傳出消息，將暫停美國波音 (BA-US) 以及歐洲空中巴士 (AIR-FR) 的所有交機事宜。

澳洲航空原本預計在 2020 年底之前，有 3 架的波音 787-9 機型客機要交機。還有在 2020 年 8 月至 2022 年前，也預定有 18 架的空中巴士 A321neo 機型客機要交機。

澳洲航空的公關負責人表示，由於市場前景極度的難以預測，有關未來新客機的具體交機日期，在目前完全沒有規劃。也承認了旅遊新聞網站《Executive Traveller》在週一 (11 日) 所刊出的報導內容。

疫情重創航運需求 澳洲航空暫停波音、空巴交機事宜 (圖片：AFP)

在新冠肺炎全球大流行的影響下，世界各國的航空公司都被迫取消航班或減班，同時也暫停了全新客機的交機事宜。而受此影響，波音、空中巴士這兩大航太業巨頭，也都放緩了生產腳步。

澳洲航空原本計畫購入最多 12 架的空中巴士 A350 客機，以投入「雪梨 – 倫敦」這條創下民航史上最長飛行距離紀錄的航線，但是在上週也傳出喊卡的消息。此外，考量到旅遊市場對於國際航班的需求，可能需要費時數年才會恢復，澳洲航空也針對機隊架數進行了重新評估。

目前澳洲航空在澳洲國內的飛航班次，只有新冠肺炎爆發前的 5%，而國際航班更只剩下原本的 1%。至少到今年的 6 月底止，澳洲航空的 2.5 萬名員工也都被安排暫時停職。

空中巴士的公關負責人，拒絕對相關的交機時程作出評論。另外在截稿前，波音公司方面也未作出回應。