〈貴金屬盤後〉美元走強壓迫黃金 但中美關係緊張支撐 金價未遠離1700美元

週一 (11 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因美元走強使黃金承壓，同時投資者擔憂中美間的緊張關係以及考量近期防疫關閉措施開始放寬的行動。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，「美元上漲將黃金推向走跌。」他補充金價沒有跌至過度遠離 1700 美元的水準。

「隨著經濟開始重啟，一些交易者很擔心 Covid-19 會出現第二波感染潮，因此這情緒可能避免黃金進一步下跌。」

《華爾街日報》報導，美政府計畫發出警告，稱與中國政府有聯繫的駭客正試圖竊取美國研究人員研發新冠病毒疫苗的數據。與此同時，中美緊張關係加劇，川普週五受訪時表示，他不確定是否應取消中美 1 月時達成的部分貿易協議。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 15.90 美元或 0.9%，收每盎司 1698 美元。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 認為，金價不會跌破 1700 美元太多，因為「中美貿易緊張關係再次開始升溫」，且民主黨將提議增加 7.5 億美元以上的新冠肺炎疫情援助。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 週一研究報告提到，「多頭下一個上行價格目標是 6 月期貨突破紮實阻力點，即高於 4 月高點 1788.80 美元。」

「技術上來說，在日線圖上行的情況下，黃金多頭具有整體近期技術優勢，空頭近期下一步下行價格目標是讓金價跌破紮實技術支撐點 1666.20 美元。」

7 月交割的白銀期貨價格下跌 9.8 美分或近 0.6%，收每盎司 15.68 美元。上週白銀漲幅近 6%。

ICE 美元指數週一上升 0.5% 至 100.21，因美元走強壓迫黃金等美元計價商品。

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