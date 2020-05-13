〈貴金屬盤後〉美元疲軟 市場押注經濟復甦放緩 黃金上漲

週二 (12 日) 交易，黃金期貨價格收高，部分歸因於美元疲軟，交易員押注經濟復甦放緩。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 每日評論中表示，「由於市場對後疫情時期復甦速度的想法不斷變化，避險買盤似乎回到貴金屬上。」

「由於全球主要經濟體開始重啟商業和交通基礎設施，交易員和投資者正評估極有可能出現第二波 Covid-19 大流行的市場後果。」

「大眾現在越來越覺得經濟復甦將比初時預期放緩，但許多全球股指已紮實上漲，顯見當前市場已將經濟復甦的因素入價。」

「如果市場看法持續轉為經濟復甦放緩，那麼許多市場 (尤其股市) 很有可能進行一些大幅向下的重新定價，這就會對黃金提供一些避險支撐力。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 8.80 美元或 0.5%，收每盎司 1706.80 美元。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 2.9 美分或近 0.2%，收每盎司 15.709 美元。

黃金週二收盤時，ICE 美元指數下降 0.3%，美元走疲會提振美元計價的商品買氣，因為對使用非美元貨幣的買家而言，黃金變便宜了。

TIAA Bank 全球市場部門總裁 Chris Gaffney 表示，金價漲勢可能持續下去，「即便經濟快速復甦。」

「因為經濟復甦時，金價的支撐力會從對 COVID-19 恐懼的避險買盤轉為對通膨的恐懼和各國大量 QE 形成的不確定性而激起的避險買盤。」

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