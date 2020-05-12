生技大震盪 行情結束了嗎？

台股在今天站上 11000 點大關，但生技股卻是有部分拉回，萬寶週刊王榮旭分析師表示，生技今年的上漲本質是有實質基本面的，而不是只有虛的題材面，因此行情尚未結束。

生技股行情未完 實質基本面支撐後續成長

萬寶週刊王榮旭分析師表示，台股悄悄地漲回 11000 點跌破很多人的眼鏡，尤其今年以來，台股受外資大賣上市股票達到 5700 多億，外資軋空手的戲碼正要上演，內資投信中實戶主力，是這波 2500 點行情的大贏家，有些中小型股票甚至大漲翻了數倍，今年來最會漲的生醫、防疫股，像熱映 (3373-TW) 大漲了 5.1 倍、恆大 (1325-TW) 漲了 3.6 倍、康那香 (9919-TW) 大漲 1.8 倍、合一 (4743-TW) 大漲 1.4 倍、高端 (6547-TW) 大漲 1.3 倍。

隨著大盤已經漲到萬一，短線漲多的股票難免會有賣壓調節，這種狀況不只生技，包括部分漲多的中小型電子股也開始陷入震盪。

到底最強的生技行情結束了沒，王榮旭分析師認為「還沒有」，因為生技今年的上漲本質是有實質基本面的，而不是只有虛的題材面。

例如額溫槍製造商泰博 (4736-TW) 去年 EPS 8.03 元，今年第一季的 EPS 就達到 4.15 元，一季的獲利超過去年全年的一半，4 月營收 6.34 億再創新高，月增 21.59%、年增達到 105.1%。

隨著各地解封，額溫槍的需求不減反而增加，估計第二季 EPS 上看 4.5~5 元，光上半年的 EPS 就超越去年全年，而今年全年的 EPS 估計將挑戰 15 元，而這樣的獲利若在電子股，就是實的、在生技股就是虛的嗎?

口罩需求持續 供應鏈仍有表現機會

萬寶週刊王榮旭分析師表示，口罩製造商恆大 (1325-TW) 元月營收 0.58 億，2 月營收翻倍跳到 1.06 億，3 月營收再翻倍到 2.62 億，4 月營收更是衝到 3.16 億創下歷史新高，4 月營收比元月營收更是大增了 5 倍，營收井噴式的成長，難怪股價會大漲。估計恆大 5~6 月業績只會更好，因為歐美解封、對口罩需求反而更大，6 月底之後如果開放外銷，出口利潤又更高，口罩股的行情短時間不會結束。

值得注意的是，全球瘋狂增產口罩，對於上游材料不織布需求更大，所以上游材料將成為大贏家。而興櫃的熔噴不織布大廠敏成 (4431-TW) 業績大爆發，元月 EPS 0.04 元，2 月 EPS 0.048 元，1 月、2 月單月的 EPS 都賺不到 1 毛錢，但是 3 月的 EPS 一口氣跳到 0.832 元，EPS 大增了 20 倍，今年全年 EPS 有挑戰 10 元的實力，這是過去無法想像的。

敏成 107 年到 108 年 EPS 分別才 0.53 元及 0.45 元，而敏成在興櫃的股價從今年的 15 元漲到快 300 元，大漲了也達到快 20 倍，股價也有點衝過頭，短線漲多修正不足為奇

上市的不織布大廠南六 (6504-TW)，相對於敏成掛牌在興櫃，法人較有著墨空間，4 月以來外資、投信總共買超接近 7000 張，南六 3 月單月 EPS 就達到 1.39 元，4 月營收再創新高、月增 13%，合理推估單月份 EPS 又會比 3 月份增加，第二季 EPS 上看 4~5 元，誰說生技防疫股都是漲虛的呢？



而疫苗股國光 (4142-TW)、高端(6547-TW)，最近漲多之後也出現爆量震盪的情況，而台灣開發新冠疫苗姑且不論成功與否，未來也有機會結盟國際廠商代工生產疫苗，另外像是台燿(4746-TW) 以及中化生(1762-TW)，成功合成瑞德西韋原料藥，瑞德西韋若成治療新冠肺炎唯一解藥，全球對於該原料藥的需求有多大? 股價往往是提前反應，後面生技防疫股行情又會如何演變？歡迎讀者免費加入 https://line.me/ti/p/@marbo888 王榮旭分析師會持續在 LINE 粉絲團追蹤。

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