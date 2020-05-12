智伸科Q1獲利創5年來單季新低 Q2可望築底

汽車動力及安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 公布第一季財報，稅後純益 7169 萬元，年減 56.2%，每股純益 0.88 元，創 2015 年第二季以來單季新低，主要是因新冠肺炎疫情衝擊部分訂單出貨時程，不過，進入第二季後，智伸科 4 月合併營收 4.78 億元，創單月次高，反映併購旭申計畫順利完成；隨著中國車市已見回溫跡象，而歐美主要客戶預計於 5 月中旬陸續復工，法人看好，智伸科第二季表現將較第一季好。

智伸科指出，第一季合併營收為 9.82 億元，年減 11.81%，雖復工後積極調整產能分配並完成出貨，但在整體產能未達規模經濟下，使毛利率下滑至 23.02%，年減 4.78 個百分點，營業利益僅 1.02 億元，年減 48.3%，營業利益率 10.38%，年減 7.32 個百分點。

智伸科進一步表示，雖第一季營運受大環境負面因子干擾，但隨著旗下嘉善廠和東莞廠兩大生產基地復工率自 3 月起逐漸恢復正常，復工後已逐步回到基本正常運作。

另一方面，智伸科 2 月以來有電子和醫療客戶備貨力道提升，緩和汽車產業不確定因素高的影響。

進入第二季後，由於智伸科併購旭申計畫順利如期完成，而旭申占整體營收約 35%，推升智伸科 4 月合併營收達 4.78 億元，創單月次高，不過，智伸科說明，由於歐美地區汽車客戶防疫工作停工，短期影響部分訂單遞延出貨，導致合併後單月營收仍呈現年減 25.68%。

智伸科對上半年的營運展望仍審慎樂觀，歐美地區主要客戶已預計將於 5 月中下旬陸續開工，至於中國車市，在疫情逐漸控制且政府多項購車補貼政策的刺激下已見逐步回溫的現象，有機會對汽車供應鏈創造有利的發展空間。