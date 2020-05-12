淘帝Q1首見虧損 保留現金因應疫情 配息同創新低

中國前 10 大童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 公布第一季財報，在新冠肺炎的衝擊下，單季稅後虧損 4397 萬元，年減 119.58%，每股虧損 0.46 元，單季首見虧損，淘帝董事會也通過去年盈餘分配政策，每股擬配現金股利 0.17 元、股票股利 1.53 元。

對於配息率僅逾 1.4%，淘帝說明， 主要是考量新冠肺炎疫情嚴峻擬保留現金，除了可充實營運資金所需、強化旗下「Mini Topbi」新品牌行銷推廣，正設置中國江蘇宿遷的自有智慧倉儲物流中心，有利整體營運長期穩健成長。

淘帝第一季合併營收 8.65 億元，年減 35%，創 2013 年第二季以來單季新低，營業毛利 2.3 億元，年減 56.59%，毛利率 26.63%，年減 12.89 個百分點，營業虧損 8696 萬元，營業利益率 - 10.05%，年減 31.79 個百分點。

淘帝說明，中國第一季新冠肺炎疫情嚴峻導致工作天數較少、物流運輸管制且訂單遞延狀況，不過，此次疫情加速帶動消費者線上消費力道，挹注公司第一季電商銷售比重持續上升，今年將持續邁向占比 12-14% 的目標前進。

進入第二季後，淘帝甫公布 4 月合併營收 2.55 億元，月減 24.43%、年減 59.99%，主要是因在疫情衝擊下，代理商進貨減量，且集團採取降價策略鼓勵代理商增加提貨，因此暫時對本季維持審慎保守看法，力拚集團與各省代理商庫存水位逐步轉為健康。

淘帝進一步指出，目前中國整體經濟環境、消費力道受疫情影響，對於國內外童裝品牌帶來嚴峻挑戰，許多同業加速電商平台銷售、加大童裝促銷活動力道等措施因應，不過，由於淘帝是中國服裝行業百強企業之一，以第一季帳上現金和短期投資等資產水位來看，較去年同期增加 15.49% 達 53.74 億元，具有良好的財務體質健全度，面對整體景氣波動承受能力較強。