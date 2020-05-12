中國暫停由澳洲4家屠宰場進口牛肉 外界憂緊張升級

據《彭博》報導，中國已經暫停從澳洲 4 家屠宰場進口牛肉，此舉引發外界擔憂，兩國之間緊張關係升級，正在損害澳洲最重要的貿易關係。

中國海關網站上的一份聲明說，將於 5 月 12 日起暫停受理進口申報，但沒有說明原因。據澳洲廣播公司稱，這 4 家屠宰場的肉類出口，約占澳洲輸往中國牛肉出口總量的 35%，今年有望達 35 億美元。

幾天前傳中國計畫對從澳洲進口的大麥徵收高達 73.6% 的反傾銷稅，和 6.9% 的反補貼稅。這次被列入暫停進口的牛肉供應商，分別是 Kilcoy Pastoral、Beef City、Dinmore 等 3 家昆士蘭業者，及新南威爾斯的 Northern Cooperative Meat。

澳洲肉品業協會表示，此事「貿易和市場准入問題」，是對總理 Patrick Hutchinson 政府主導的回應。協會首席執行官 Patrick Hutchinson 在一份聲明中說，雖然情勢發展並不理想，但之前已經處理過這種性質的問題。

最近幾週，澳洲呼籲對新冠病毒大流行的起源進行獨立調查，從而激發了與中國的緊張關係，這使澳洲這個最依賴中國的先進經濟體的企業感到擔憂。

澳洲貿易部長 Simon Birmingham 透過聲明表示，對於暫停進口一事，昨日已收到中國政府通知。Birmingham 指出，暫停似乎是基於高度技術性的問題，目前正與澳洲及中國的產業與主管部門合作，尋求解決方案，協助企業回復正常營運。

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