〈京城銀股東會〉將不再受限股利門檻 明年是否增加還要再觀望

京城銀 (2809-TW) 今 (12) 日舉行股東會，由董事長戴誠志主持，會中通過每股現金股利 1.5 元，以昨日收盤價計算，現金殖利率達 4.6%，並順利完成第十五屆董事改選；戴誠志表示，京城銀法定盈餘公積正式超越資本額，明年起即不必受限於銀行法第 50 條現金股利不得超過 1.5 元的門檻限制，但明年股利增加與否還要再看看。

戴誠志表示，若今年獲利不錯，明年現金股利發放有機會超過每股 1.5 元，但是否增加仍須衡量今年表現、當前環境風險等狀況。

京城銀股東會全體股東出席率達 72.36%，戴誠志表示，回顧 2019 年，受到貿易爭端加速全球供應鏈重組，台商回流抵銷負面影響，加上國內投資、出口及民間消費均優於預期，京城銀在客戶支持、全體員工共同努力下，整體業務仍舊保持穩健成長，去年累計稅後純益 34 億元、稅後每股純益 2.99 元，年增 18.14%、19.12%。

京城銀每股淨值亦在公司維持穩定獲利及股本縮減基礎上，從 2018 年 30.56 元成長到 2019 年 36.18 元，並維持淨值報酬率 (ROE)8.93%、稅後資產報酬率 1.21%，資產品質在審慎的風險管理與授信政策下維持一定水準，截至 2019 年底，逾放比率 0.01%、呆帳覆蓋率 9917.55%，優於同業平均。

資本水準方面，截至 2019 年底止，全行總資產規模達 2827 億元，資本適足率為 15.04%，第一類資本比率為 14.56%，並獲惠譽國際信用評等公司評定京城銀國內長期評等為「A+(twn)」，展望為「穩定」。

京城銀股東會通過配發每股現金股利新台幣 1.5 元，以昨日收盤價 32.60 元計算，現金殖利率達 4.60%，訂於 5 月 28 日為除息交易日，6 月 19 日完成現金股利發放。

會中並依公司章程規定，票選出董事七席 (含獨立董事 3 席)，新當選的董事包括：天剛投資代表人戴誠志及代表人蔡炅廷、富強投資代表人蔡忠昌及代表人歐慶順；三席獨立董事則由陳肇隆、姜宏亮及侯全富擔任。新任董事任期三年，自 2020 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 11 日止，會後隨即召開臨時董事會推舉戴誠志續任董事長。

展望 2020 年，考量到全球其他國家疫情尚未獲得有效壓制，加以各國央行貨幣政策寬鬆力道、地緣政治衝突等不確定因素皆為國內經濟帶來不確定風險，京城銀將持續深耕長期往來的忠誠客戶與社區經營，同時強化數位金融服務發展與創新金融業務開發；預期在體質轉好的基本條件下，2020 年京城銀各項預期營業目標分別為台外幣總存款年度均值 1982 億元、台外幣總放款年度均值 1579 億元，目標較去年分別成長 3%、以及維持與去年相當的小幅成長，盡全力為股東創造最大利益。