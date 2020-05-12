大樹Q1純益年增逾7成 每股賺1.08元 創近9季新高

連鎖藥局大樹 (6469-TW) 受惠傳統旺季及保健品、奶粉、婦嬰用品等防疫延伸性產品銷量佳，第 1 季稅後純益 4607 萬元，季增 26.74%、年增 79.4%，每股純益 1.08 元，寫近 9 季來新高。

大樹第 1 季營收 20.15 億元，季增 10.23%、年增 36.51%；毛利率 24.63%，季減 0.75 個百分點、年增 1.64 個百分點；營利率 2.66%，季增 0.71 個百分點、年增 1.2 個百分點；4 月營收 6.51 億元，月減 7.86%、年增 26.38%；累計前 4 月營收 26.7 億元，年增 33.89%。

中國去年爆發新型冠狀病毒後，帶動大樹旗下產品口罩、酒精、保健品等防疫產品銷售量增加，不過由於口罩、酒精等產品占整體營收比重不高，主要是延伸性商品帶動營收表現，如保健品、奶粉、婦嬰用品等。

大樹近年積極布局電商平台，去年電商平台已達損平，由於電商平台的產品涵蓋範圍廣，包括日用品、保健品、婦幼產品等，主攻雙薪家庭為主，在疫情下，消費者從實體門市轉為電商平台消費，藉此也打開知名度，預期今年電商平台營運動能可望續強。