〈房產〉北市售屋土增稅稅額大 一般稅率每戶比全台多繳20萬元

據最新內政部不動產統計平台資料顯示，2019 年第三季國人出售房地時繳交的土增稅，一般稅率平均每件繳納 18.2 萬元，創 2007 年統計以來單季次高紀錄，其中地價最高的台北市，同樣一般稅率條件下，要繳納的土增稅比全國平均高出約 20 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市房價與地價水準高，幾次土地公告現值調整後，民眾售屋時的土增稅也有感增加，從 2008 年第三季一件土增稅一般稅率平均繳納 20 萬元，2016 年第三季一度衝高至 50.4 萬元，最近一次統計則是 38.7 萬元，雖然北市房價漲幅也明顯，但要付出的土增稅金額也不少，即使申請土增稅的優惠稅率條件下，2019 年第三季繳納的平均金額也約 28.9 萬元。

統計資料顯示，2019 年第三季全國土增稅一般稅率平均每件繳納約 18.2 萬元，符合自用住宅用地的優惠房稅，平均每件繳納 12.6 萬元，台北市則是 2019 年第三季土增稅一般稅率每件繳納 38.7 萬元，比全國平均多出 20 萬元，符合自用優惠稅率平均每件繳納 28.9 萬元。

曾敬德表示，台北市因為房價與地價上漲幅度大，加上區域內公寓產品眾多，相對土地持分也比一般大樓還多，尤其是持有時間若 2、30 年，可能出售時的土增稅動輒上百萬元，因此民眾售屋時應多利用自用住宅的優惠稅率，能夠有效節稅，或者是利用配偶尚未使用的一生一次優惠，都能夠達到節稅的效果。

不過實務上也發現，台北市有些一手持有的老舊公寓，因為出售時的土增稅可能破百萬元，出售時屋主要繳納上百萬元難免不捨，久了也不想出售換屋，北市較年長的長輩持有甚久的老宅，若是子女最終以繼承方式取得，則可以省下一筆可觀的土增稅費用。