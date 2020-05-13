剛需買盤撐腰 桃園以南房市相對抗疫

新冠肺炎疫情以來，衝擊房地產市場，海悅國際總經理王俊傑認為，總體市場桃園以南的首購、成屋市場影響近 10%，衝擊並不大，反而是台北市等政經核心區段較明顯，看屋人潮減少 20%。對此，海悅調整接案順序，2020 年以剛性需求、成屋市場布局為主。對代銷業者來說，就是充分與業主溝通，願意配合「開價親民、貼近成交價」策略衝刺剛性自住買盤，將是代銷首選接案重點。

關於六都整體市場，王俊傑分析，台北市買氣遞延，來人、成交都降低，看屋者關心降價、送裝潢等配套措施，投機客心態較濃厚。新北地區江翠北側、央北重劃區的剛需明顯，看屋人群相對精準；雖然來客數減少、但是成交比提高，從 8 至 10：1 成長至 6：1。

同樣在剛需支撐下，桃園表現良好，不僅人口成長高、建設預算多，產業升級發展持續，未來勢必成為產業帶動城市升級。產業帶來就業人口，類似於台中。王俊傑分析，桃園生活環境比雙北好，是最有可能發生島內輕移民的直轄市，各類產品的坪數大小都有族群支撐。新竹目前則面對產品調整階段，大坪數去化慢、量也不大，反觀中坪數去化較快，但供需失衡，供應量不足。

台中部分，整體產業鏈完整，中部 6 大城市都會到台中市消費，不過推案量太大、因此價格合理的產品去化穩定，高鐵、嶺東地區去化穩定，消費年輕族群多、購買力佳。

台南在中央預算建設多、軌道經濟加持下建設腳步快，大型工業區逐漸飽和，可以看的出市場反應，包括東區、仁德、永康、新市等地區價格不高的建案，銷售都很好；過去主力套房市場轉型中型坪數，主力產品不低於 25 坪，整體均價站穩 22 萬元。

高雄市成屋市場優於預售市場，低自備、50 坪以內的住宅銷售較佳；2019 年以來價格雖有上來、2020 年則面臨修正。目前面臨市長是否換人、買氣略有觀望，針對產品要有特色才好賣。

王俊傑表示，國內疫情 3 月中開始確診人數急速增加，民眾對房市不確定感提升，因此 5 月初信義房屋公布 4 月營收與去年同期比較的年增減率，就能看到疫情對房市產生的變化。若要更準確的話，6 月初公布 5 月營收時的年增減率變動，更能直接反映疫情左右民眾購屋的決策。