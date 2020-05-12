〈財報〉沙烏地阿美Q1獲利暴跌25% 但仍發行187.5億美元股利

沙烏地阿拉伯國有公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 於週二 (12 日) 公佈 2020 財年第一季財報，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成全球石油需求量萎縮，並導致油價重挫，沙烏地阿美於 Q1 獲利大幅衰退 25%。但儘管如此，該公司仍宣佈發放 187.5 億美元股利。

沙烏地阿美股價於台北時間週二 (12 日) 下午 18 時許上漲 1.46%，報每股 31.35 里亞爾。

沙烏地阿美股價日 k 線圖

Q1 財報關鍵數據

稅後淨利：625 億里亞爾 (166 億美元)，較去年同期的 833 億里亞爾 (222 億美元) 衰退 25%

EBIT：1283 億里亞爾 (342 億美元)，低於去年同期的 1659 億里亞爾 (442 億美元)

自由現金流量：563 億里亞爾 (150 億美元)，低於去年同期的 651 億里亞爾 (174 億美元)

沙烏地阿美 CEO Amin Nasser 表示，新冠疫情對於該公司營運造成前所未有的衝擊，由於油價的下跌，加上煉油業務的毛利受到壓縮，以及存貨跌價損失的認列，導致 Q1 獲利大幅下滑。此外，沙烏地阿美亦表示，全球石油需求量萎縮對於該公司所造成的影響，將會更加完整地反映在第二季的財報數據中。

儘管沙烏地阿美於 Q1 獲利衰退，並削減資本支出規模，但仍宣佈發放 187.5 億美元股利。該公司在 IPO 時，曾經承諾投資人將在 5 年期間，每年發放 750 億美元的股利。

由於石油供給過剩、需求不振的問題，導致國際油價大幅重挫，布蘭特原油自今年以來，已下跌了 50%，並於週二 (12 日) 台北時間下午 18 時，上漲 1.65%，報每桶 30.12 美元。

布蘭特原油期貨價格日 k 線圖

為了疏緩能源市場的壓力並穩定石油價格，沙烏地阿拉伯於週一 (11 日) 宣佈將於 6 月起，每日額外減產 100 萬桶。在額外減產後，該國每日的石油生產規模將降至 480 萬桶，較 4 月份的每日 749.2 萬桶大幅縮減，且創下 20 年來最低水位。

在 3 月初時，由於沙烏地阿拉伯及俄羅斯針對石油減產未能達成協議，引發了石油價格戰，而沙國亦在當時增加石油的生產及出口，導致油價重挫。

Transversal Consulting 的總裁 Ellen Wald 表示，沙烏地阿美 Q1 的財報數據，僅反映了 3 週的石油危機。該公司為了刺激營收增長，於 4 月份大幅增加生產規模，這部份所造成的影響則尚未被反映在本次的財報中。