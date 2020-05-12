〈稅收統計〉疫情衝擊浮現 Q1餐飲業營所稅收衰退兩成

財政部統計處今 (12) 日公布 4 月稅收，累計前 4 月實徵淨額 5196 億元，續創歷史新高，年增幅 9.2%，其中包括綜所稅、營業稅、牌照稅與總稅收持續創新高，但受疫情影響，來自餐飲業的營業稅與娛樂稅持續衰退，其中餐飲業營所稅收減幅高達 2 成，顯示疫情對市場的影響正逐漸浮現。

統計處表示，4 月稅收實徵淨額 1191 億元、年增 6.1%，其中綜所稅增加 97 億元、證交稅增加 10 億元、遺產稅與菸酒稅分別增加 6 億元，為增幅較大的稅目，至於營業稅則減少 33 億元，為衰退較多的稅目。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，綜所稅 4 月實徵淨額 293 億元，較去年同期大增 5 成，累計前 4 月稅收共 1157 億元、年增幅 23.3%，主要是部分公司股利採逐季發放，導致盈餘分配所得稅扣繳提前入帳。

至於營業稅，受疫情影響導致內需疲弱，加上海外礦產品進口需求下滑影響，單月稅收降至負 26 億元、年減 33 億元，值得注意的是，來自餐飲業的營業稅 1 月稅收仍有 7.66% 的年增幅，但 2 月開始年增幅大幅銳減為負 17.44%，3 月稅收年增幅衰退幅度更擴大至 20.95%，反映疫情對內需消費市場的衝擊。

營所稅部分，單月實徵淨額為負 14 億元，較去年同期減少 4 億元，累計前 4 月稅收共 18 億元，較去年同期減少 60 億元，主要是大額退稅金額增加所致。

另外，同樣受疫情衝擊的稅收還有娛樂稅，陳玉豐表示，4 月娛樂稅收 1.19 億元、年減 2300 萬元、年減幅 24%；累計前 4 月稅收共 5.95 億元、較去年同期減少 5300 萬元、年減幅 8.1%。

進一步觀察娛樂稅收表現，包括視聽視唱、演唱會與娃娃機等稅收幾乎同步衰退，其中又以演唱會因應疫情緣故，導致 4 月稅收年減 1400 萬元、KTV 稅收也減少 1000 萬元。

展望後市，疫情對稅收的影響預估要等 5 月起才會逐漸浮現，主要是營所稅為兩個月申報一次，4 月稅收主要反映今年 1、2 月稅收，加上今年因應疫情，綜所稅申報截止日延長至 6 月 30 日，因此疫情的影響須等 5、6 月才會逐漸浮現。