轉投資金雞失靈 裕日車Q1獲利年減88% 創10年來單季新低

裕日車 (2227-TW) 今 (12) 日公布第一季財報，受到新冠肺炎嚴重衝擊中國車市買氣，過往獲利挹注穩健的中國轉投資事業體表現疲軟，衝擊裕日車單季稅後純益僅 1.79 億元，年減幅高達 88.2%，每股純益 0.6 元，創 2010 年第一季以來單季新低。

裕日車第一季合併營收 73.61 億元，年減 16.7%，營業毛利 10.59 億元，年減 29.57%，毛利率 14.38%，年減 2.63 個百分點，營業利益僅 240 萬元，年減 99%，營業利益率 0.03%，年增 4.14 個百分點。

事實上，裕日車的獲利主要動能一向是轉投資東風日產、廣州風神等，然而，第一季中國車市買氣低迷，銷量重挫達 40%，導致裕日車認列關聯企業及合資損益淨額從去年同期的 13.82 億元，一口氣銳減至 3.24 億元，減幅 76.5%。

所幸，進入第二季後，據中國汽車工業協會 (CAAM) 的統計，4 月新車銷量年增 4.4% 至 207 萬台，是 2018 年 6 月以來首度增長。

儘管全年中國汽車銷量恐連續第 3 年衰退，不過，法人認為，中國車市復工復產已有明顯效果，且各級政府刺激購車的政策可望加大，預料第一季應已是車廠的谷底。