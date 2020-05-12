〈瑞磁轉上市〉三大動能推升 明年營運可望轉盈

瑞磁生技 ABC-KY(6598-TW) 今 (12) 日舉辦上市前媒體茶敘，創辦人何重人表示，除既有的腸診斷試劑外，今年受惠疫情帶動，20 項呼吸道試劑出貨量增加，年底前會推出 25 項真菌診斷套組，法人看好，三大產品線出貨挹注，明年全年營運可望轉盈；瑞磁預計 6 月上旬轉上市。

何重人指出，今年第 4 季將推出 25 項真菌診斷套組，目前市面上可檢測真菌的儀器，單次僅檢測 2-3 項，瑞磁正在研發臨床真菌診斷套組，單次可檢測 25 個項目，產品預計今年第 4 季上市，可望帶動單月營運虧轉盈。

瑞磁受惠新冠肺炎疫情，帶動旗下試劑出貨增加，法人指出，今年試劑營收貢獻上看 450-500 萬美元，年增逾 3 倍。

瑞磁擁有數位生物條碼技術平台專利，在商業模式上，可採取自行開發診斷試劑銷售及技術授權等 2 種模式同步進行，其中，自行研發診斷試劑方面，瑞磁已開發出 17 項腸炎 (17-Plex GI Panel) 與 20 項呼吸道 (20-Plex RPP Panel) 多元體外診斷試劑，兩項產品都已取得美國 FDA 510K 上市許可，並推廣至美國中大型醫院。

技術授權方面，瑞磁可依疾病領域、銷售區域、第三方實驗室等授權試劑產品，除可收取權利金，也能同時銷售數位生物條碼與光學分析儀 BioCode 2500，目前已授權至全球最大動寵物檢測公司 IDEXX、珠海麗珠試劑、Perkin Elmer、Danaher 集團及中國國藥集團等多家國際大廠。