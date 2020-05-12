疫情衝擊 中租下修東協市場年成長目標降至持平

受新冠肺炎疫情影響，中租 - KY(5871-TW) 宣布下修東協市場年成長目標，預估東協今年應收帳款表現持平，至於台灣與中國今年應收帳款仍維持 5-10% 成長率不變。

中租 - KY 今 (12) 日舉行線上法說，與會法人關心疫情對客戶的影響，中租財會主管陳文正說，目前中國客戶申請寬限展延比重從 3% 增加至 5%，其中 98% 客戶仍正常繳息還款，僅 2% 轉為不良資產，金額約人民幣 3000 萬元。

陳文正坦言，這波疫情確實讓延滯金額增加，所幸先前已提高呆帳提撥率拉高至 0.3-0.4% 因應，統計今年第 1 季已經提撥人民幣 9000 萬元，較原本提撥金額增加 1 倍。

陳文正指出，隨著疫情趨緩、中國大陸經濟活動逐漸復甦，預估第 2 季延滯金額狀況可望趨緩，但仍須密切觀察疫情變化與延滯金額隨時因應調整。

至於台灣與東協市場，陳文正說，台灣目前申請寬限展延占比較低，而東協市場因部分地區仍在管制階段，包括菲律賓與泰國申請寬限展延比重約 2 成，越南與馬來西亞比例約 1 成，柬埔寨申請展延寬限比重較低，占比不到 1 成。

中租第 1 季合併營收 139.42 億元，較去年同期增加 8%，稅後純益 39.22 億元、年增幅 9.62%，不僅創歷年同期新高，也是歷史第三高，每股稅後純益 (EPS)2.95 元。

另外，發行特別股部分，中租表示，發行特別股需修改公司章程，以時程推算預估最快也要等到第 3 季，8、9 月才可能發行，但受疫情影響因此仍需觀察市場對於特別股投資意願，但發行特別股計畫不變。