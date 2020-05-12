永豐金證：疫情影響減緩 聚焦五大潛力產業

永豐金證券今 (12) 日起舉辦 2020 年第二季線上產業投資論壇，隨著各國陸續訂出「解封城」時間表，永豐金證券預期疫情影響減緩，經濟將出現一波快速反彈的態勢，其中，科技產業持續看好 5G、資料中心和電商等相關產業，而傳產方面建議可關注部分銀行股和營建股。

永豐金證券認為，除了防疫和線上購物等產業受惠外，各行業均受到疫情影響，不過，歷經 2 個多月封城後，各國將陸續解封，經濟活動可望回穩，在產業發展上，則持續看好 5G 所帶動的規格提升。

永豐金證券進一步說明，5G 除了對先進製程有強勁需求，載板、軟板等材料規格都將明顯提升，尤其 BT 與 LCP 兩大材質將受惠天線規格提升，因此，看好相關載板、封裝和零組件材料升級等相關供應鏈。

傳產方面，永豐金證券認為，油價快速崩跌後，低油價時代來臨，雖對塑化整體供應鏈產生衝擊，但隨著油價止穩，下游產品利差轉佳的塑化廠商仍可長線關注。

另外，殖利率議題仍是第二季台股的關注焦點，隨經濟重新開放，資本市場回歸穩定，建議留意優質龍頭金控股和外幣存款比重高的銀行股；而在商辦與首購需求穩定下，未來三年獲利穩定且具高殖利率的營建股可作為觀察方向。

因應疫情，永豐金證券自今日起舉辦 16 場線上主題論壇及演講，邀請 12 位國內外產業研究專家與分析師共同參與，規模和議題完整領先業界，活動將延續到 6 月 17 日。