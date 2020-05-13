全球最大資產管理公司遭最大股東清倉 貝萊德股價大跌7%

全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 最大股東 PNC 金融服務集團週一宣佈，將出清其所持 22.4% 的貝萊德股份，週二 (12 日) 貝萊德股價大跌 7.84%，但晨星 (Morningstar) 分析師 Gregrory Warren 仍認為，貝萊德股價還不夠有吸引力。

週二 (12 日) 貝萊德股價大跌 7.84%，以每股 454.44 美元作收。

貝萊德股價 (圖片: Google)

儘管股價下跌，但晨星分析師 Gregrory Warren 稱，貝萊德的股價仍在該公司 2020 年每股純益 (EPS) 預測的 18 倍預估本益比、以及 2021 年預測 EPS 的預估本益比 16 .6 倍附近交易。

Warren 表示，貝萊德若要讓長期投資人願意買進股票，那麼貝萊德股價還需要出現更強勁的拋售。

投行 Bahl and Gaynor 經理 Jim Russell 表示：「這筆交易中 PNC 涉及的因素比貝萊德較更多，因為清倉將能釋放 PNC 資本，因為該行業貸款虧損加劇，且出現新的收購目標，因此必須收回對貝萊德的投資。」

金融機構 Argus Research 主管 Stephen Bigger 表示，貝萊德股價下跌的部分原因是，市場擔心戰略性較弱的買家或長期持股人無法長期持有股票。

不過目前為止還未出現過這樣的買家，Russell 稱，從短期來看，股價下跌只是供需失衡的問題。

PNC 目前持有貝萊德 3480 萬股，價值約 170 億美元，但並非所有 PNC 持有的股份都將於二次發行中出清，貝萊德承諾在二次發行結束後，打算從 PNC 回購價值約 11 億美元的普通股。

PNC 表示，他們將捐贈 50 萬股予以慈善機構，價值約合 2.47 億美元。貝萊德目前擁有 1.54 億股流通股。

據悉 PNC 想藉此增強公司資產負債表，打算趁著在這波「亂市」中尋覓更多潛藏的投資機會。

PNC 最初於 1995 年以 2.4 億美元投資貝萊德，這次出清讓 PNC 擁有更大的流動力，為潛在的重大收購行動做準備；PNC 在貝萊德的投資共增長約 70 倍。

瑞士分析師表示，此次清倉將增加貝萊德的流動力、交易量和指數所有權，能使貝萊德和 PNC 的監管進一步區分開來。

貝萊德管理著 6.467 兆美元的資產，由於其穩定且可觀的收益備受市場歡迎，其亮麗表現可以說是交易基金的佼佼者，Warren 估計，貝萊德的資產將以每年 3% 到 5% 的速度增加，營收也將以類似的速度成長。