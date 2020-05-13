索羅斯戰友、傳奇經理人Druckenmiller：美股風報比 創職業生涯最糟

傳奇避險基金經理 Stan Druckenmiller 週二 (12 日) 表示，美股在經歷了大幅反彈之後，當前股票的風險報酬率，已是他職業生涯中最糟糕的一次，Druckenmiller 警告投資人不要寄望聯準會 (Fed)，因他認為，政府的刺激計畫將不足以解決疫情問題。

Druckenmiller 在紐約經濟俱樂部 (The Economic Club) 的活動上表示，目前的市場共識就是「聯準會會支持你」，意即聯準會將會盡一切代價來支持市場，但 Druckenmiller 認為，這種觀點恐怕不是正確的。

現年 66 歲的 Druckenmiller 是索羅斯 (George Soros) 前首席戰略師，由長期紀錄來看，他在過去 30 年平均年報酬率近 30%，表現為世界上最傑出的基金之一，他的淨資產估計為 58 億美元。

Druckenmiller 表示，雖然目前交易員認為，Fed 的刺激計畫提供了巨大的流動性，來解決美國面對的問題，但 Druckenmiller 表示，新冠病毒 (COVID-19) 導致的經濟影響可能持續很長時間，並導致大量企業破產。

Druckenmiller 說：「我希望我是錯的，但我只是覺得，所謂的 V 型反轉只是幻想。」

儘管新冠疫情已使全球經濟陷入停滯、信貸市場緊縮，也結束了歷史上最長的牛市。不過自 3 月底的低點之後，樂觀情緒重燃，標普 500 指數已經上漲反彈近 30%。

S&P 500 日線走勢圖 圖片：investing.com

Druckenmiller 的看法與近日的樂觀基調大相逕庭，並對未來前景看法悲觀。他表示，自己不明白為何有人會覺得，人們會在疫情持續時突然改變行為。

為應對危機，聯準會祭出一系列緊急貸款計畫，國會也釋放了近 3 兆美元的刺激資金，但 Druckenmiller 認為，這些做法不太可能刺激未來經濟成長。

Druckenmiller 表示，這種貨幣寬鬆的支持行動，可能讓人們傾向於不工作，而不是去工作，此外，聯準會還向殭屍企業支付了很多費用，雖然能令殭屍企業勉強存活，但這樣做的意義不大。