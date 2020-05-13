〈台股盤前〉美股走跌、MSCI調整公布 台股萬一前多空交戰

美國計畫重啟經濟，但市場認為經濟重啟速度過快，將提高第二波疫情風險，加上美中關係，美國總統川普有意禁止聯邦基金對中概股投資，美股四大指數全面收黑，台股昨大跌百點，跌破年線、失守萬一，短線疫情、國際局勢變化仍大，台股短線走勢恐持續震盪，能否站穩萬一將成多頭信心指標。

美股四大指數 13 日收盤表現，道瓊指數下跌 457.21 點或 1.89%，收 23764.78 點；那斯達克指數下跌 189.79 點或 2.06%，收 9002.55 點；標普 500 指數下跌 60.2 點或 2.05%，收 2870.12 點；費城半導體指數下跌 49.07 點或 2.77%，收 1725.2 點。

盤面關注焦點，台積電公告首季股利政策，核准第 1 季每股配發 2.5 元現金股利，維持去年第 4 季水準，預計 9 月 17 日除息，另外，繼今年 2 月董事會後，再核准發行無擔保公司債，資金額度與前次相同、不超過新台幣 600 億元。

鴻海也宣布去年每股擬發 4.2 元現金股利，為近三年新高，以昨收盤價 77.3 元算，殖利率約 5.4%，其中若以鴻海創辦人郭台銘三月持股 134.16 萬張計算，估將有 56.35 億元股利入袋。

指紋辨識 IC 設計廠神盾擬斥資不超過 16 億元，預計再取得 4861.7 萬股敦泰普通股股票，持股比上看 19.27%，將成為最大單一股東，將進一步深化雙方合作。開發下世代全屏指紋觸控與驅動整合 IC(FTDDI)。

連鎖超商全家第 1 季財報，稅後純益 2.84 億元，年增 24.34%，每股純益 1.27 元，創同期新高，表現淡季不淡，顯示超商本業經營穩健，未受新冠肺炎疫情明顯衝擊，全家表示，第 1 季受惠鮮食構造改革、會員經營和電商支援經營，其中，鮮食營收年增 10%。

另外，MSCI 公布季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增矽力 - KY，潤泰全則遭剔除；全球小型指數成分股則新增凌華、世芯 - KY、華擎、嘉晶、茂林 - KY、金像電、和潤、宜鼎、敦南、帆宣、合一、潤泰全、泰山，英利 - KY、恒耀、矽力 - KY 則遭剔除，預計在 5 月 29 日收盤後生效。