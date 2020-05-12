〈敦泰攜神盾〉神盾斥16億元入股敦泰 持股比重上看19%

指紋辨識 IC 設計廠神盾 (6462-TW) 今 (12) 日公告，擬斥資不超過 16 億元，取得敦泰 (3545-TW) 普通股股票，預計取得 4861.7 萬股，加上目前持有的 911.6 萬股，累計持股數上看 5773.3 萬股，以敦泰現有資本額 29.97 億元推算，持股比上看 19.27%，可望進一步深化雙方合作。

神盾指出，未來將以盤後鉅額交易方式，取得敦泰普通股股票，預計取得 4861.7 萬股，約占敦泰在外流通股權的 16%，每股價格 30 至 33 元，交易總金額上限為 16 億元，目的為長期財務投資。

據公開觀測站公告顯示，敦泰此次推出的董事候選名單中，神盾財務長張家麒代表的法人機構為盛世媒體公關公司，非神盾公司派，消息人士傳出，盛世媒體已是敦泰大股東，持有敦泰不少股權，盛世媒體推派張家麒入席敦泰董事會，為敦泰與神盾資本合作埋伏筆。

隨著神盾公告將斥資不超過 16 億元入股敦泰，雙方合作關係可望更為強化，神盾表示，上週已宣布將與敦泰合作，開發下世代全屏指紋觸控與驅動整合 IC(FTDDI)，此次提升持股比例，將有助加深雙方關係。

由於神盾與敦泰均專注在手機應用上，前、後者分別為全球第二大的指紋辨識晶片廠、觸控暨驅動整合晶片 (TDDI) 廠，技術交流下，可加快新品開發，搶得市場先機，也有助雙方伺機挑戰匯頂、聯詠等一哥地位。

同時，由於神盾、敦泰市場不同，神盾專注在韓系客戶、敦泰以中系為主，兩家合作可增加雙方出海口，啟動新一波的成長動能。