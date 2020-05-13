【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國 4 月份的預算赤字 7,380 億美元創史上最高紀錄，科技股樂觀情緒減弱，美國重啟經濟活動後，第二波疫情復發恐懼升溫，加上總統川普有意禁止聯邦基金對中概股投資，週二美股下跌，跌幅介於 1.89 至 2.77％，美股四大指數短期高檔震盪。台積電 ADR 下跌 2.48%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為月線（約在 10,630 點）附近，壓力為半年線（約在 11,160 點）左右。

（3）技術指標：KD 開口閉合轉為向下，9 日 K 值大於於 50，短線偏多整理但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 139 點附近，壓力為 145 點左右，KD 技術指標開口高檔交叉向下，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括半導體、記憶體、PCB、伺服器相關、生技、防疫概念股等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月季線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意第一季季報、4 月營收佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、宅經濟概念股、生技 / 防疫等。

5.2330 台積電昨（12）日公告，董事會通過今年首季盈餘分配案，每股配發現金股息 2.5 元，優於去年同期的 2 元，除息交易日為 9 月 17 日，10 月 15 日發放股息，預計發出 648 億元現金，以外資持股 75.7% 計算，將可領走 490 億元股息，仍是大贏家。

6. 全球電子代工龍頭 2317 鴻海昨（12）日公告，董事會通過去年度盈餘分配案，每股將配發現金股利 4.2 元，為歷年股利次高，以去年每股純益 8.32 元計算，配發率約 50.4%，符合公司先前承諾的配息政策，共將發放逾 582.24 億元現金股利，殖利率約 5.4%。

7. 美中貿易戰加上新冠肺炎疫情兩大重擊，加速蘋果及三星兩大手機供應鏈洗牌。3008 大立光首季財報出貨市場首度列入越南，營收占比近 12%，年增 6.8 個百分點，來自中國大陸營收占比 61%，年減 8.4 個百分點。

8. 指數編纂公司明晟（MSCI）今天公布季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增矽力 - KY（6415）1 檔，剔除潤泰全（2915）1 檔。全球小型指數成分股新增凌華（6166）13 檔，剔出英利 - KY(2239)3 檔 ，相關調整將於 5 月 29 日盤後生效。

