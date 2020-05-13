與主要科技巨頭不同 蘋果準備讓更多員工重返辦公室工作

相較於主要科技巨頭正讓員工減少出門，至少在 2020 年底之前繼續在家上班，蘋果 (AAPL-US) 似乎正反其道而行，計畫讓更多的員工重返全球的主要辦公場所工作。

據《彭博》報導，知情人士表示，蘋果計畫未來幾個月，分階段實施返回辦公室工作，其中包括在加州矽谷的 Apple Park。

蘋果在全球的一些地區已經開始實施第一階段措施，主要是讓無法遠距工作，或在家上班有困難的員工重回辦公室。蘋果告知員工，將在 5 月下旬和 6 月初擴大實施，至全球的主要辦公室。

第二階段則計畫由 7 月開始，讓更多的員工返回蘋果在全球的辦公室，包括美國在紐約、洛杉磯、德州奧斯汀、聖地亞哥和科羅拉多州博爾德等城市的蘋果辧公室。不過消息人士說，重返的時間表並不是固定的，也隨時會有變化，要考慮當地與州的居家限制。

蘋果的高層預計本週開始，通知員工他們是屬於第一階段還是後期階段。如果為第一階段，那麼將需要定期在辦公室工作，或者根據職務，於特定時間在辦公室上班。

蘋果的做法完全不同於主要科技巨頭，凸顯出蘋果長期以來注重面對面會議，和產品開發上的實際操作，以及公司對硬體的依賴。

Facebook 和谷歌母公司 Alphabet 已經表示，大多數員工預計在家工作直到 2020 年底。Twitter 公司更稱，員工可以選擇「永遠」在家上班。

據稱，返回辦公室的第一批員工可能會專注於硬體開發，例如計畫中的虛擬現實和增強現實耳機。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在 4 月份告訴員工，公司將錯開重返辧公室的時間，至少不會是每個人同時回去，「可能是不同的團隊在不同的時間返回，也可能是團隊中的人員在不同的時間返回」。

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