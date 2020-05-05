蘋果搶低利率發債 用來買回庫藏股與發放股利

對蘋果 (AAPL-US) 來說，即使是疫情期間經濟困難，但他們仍然可以輕鬆借貸，而且成本更低。

蘋果週一 (4 日) 透過發行 4 種債券，募資 85 億美元，用來進行實施庫藏股及發派股利等企業所需的資金。

這家科技巨頭共出售 3-30 年不等，共 4 種期限的債券。據 Refinitiv IFR 數據，他們發行了 20 億美元的 3 年期債券、22.5 億美元的 5 年期債券，利息分別只有 0.75% 和 1.125%，是 2013 年以來，公司在這個期限所支付的最低利率。

另外，公司還發了 10 年期及 30 年期債券，利率也較過去幾年更低。

蘋果在監管文件中表示，這些資金將用於一般公司用途，包括實施庫藏股和股息支付。在截至 3 月 28 日的 6 個月中，蘋果已經斥資 385 億美元買回自家公司股票。其效果也肉眼可見，年初以來，蘋果股價接近持平，而標普 500 指數下挫 12%。

據上週發布的第 1 季財報，蘋果還擁有 1900 億美元的大量現金儲備。

Columbia Threadneedle Investments 投資級企業信貸團隊主管 Tom Murphy 表示，這是一個很好的提醒，就算在這樣不確定的市場中，投資級公司也能獲得資金。

他表示，從資本的角度來看，很多公司都希望處於蘋果現在的位置。

據美國銀行全球研究公司數據顯示，自 1 月 1 日以來，已累計發行了 8071 億美元的投資級公司債券，這是由年初迄今計算，金額最大的一年。

據 CreditSights 的分析師稱，蘋果有 80 億美元的債務，將於 2020 年到期，主要是在美國和日本的債券市場借款。Murphy 認為，因此蘋果也可能籌資用於償還這筆錢。