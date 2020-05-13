Fed官員：協助美國家庭及企業 將需要更多財政刺激

達拉斯 Fed 分行總裁 Robert Kaplan 週二 (12 日) 表示，美國因疫情所帶來的經濟衝擊，預計需要更長的恢復期，企業和家庭將需要更多的財政刺激措施。

他在接受《CNN》專訪時表示，美國的失業率很可能會達到 20% 或更高的峰值，然後在年底前，降至 8-10% 之間，先前公布的 4 月份失業率達到 14.7%。

Kaplan 表示，如此一來，很可能需要採取更多的財政刺激措施，以促進經濟增長，並減少失業率。

其他 Fed 決策者，包括里奇蒙分行總裁 Thomas Barkin 及明尼蘇達分行總裁 Neel Kashkari 均表贊同。迄今為止，國會已承諾提供近 3 兆美元的援助資金。

Barkin 表示，他相信聯準會在恢復金融市場運作所做的努力，在很大程度上取得了成功。Kashkari 指出，在這場危機中，美國政府有能力籌集資金來支持美國人民。

Kashkari 認為，經濟復甦的速度，很大程度將取決於美國人的安全感，不僅各地之間，而且不同的經濟部門也會表現不一。

他表示，經濟重新開放後的表現狀況，其實取決於美國人民，當每個人都感到可以安全地帶家人出去吃飯、看電影或去看棒球比賽時，才可能慢慢回歸正常經濟。