Fed撐腰 股利攀高 美國REITs可望重演2009大多頭行情

美國 REITs 隨著美股的勁揚，３月來也出現大幅反彈走勢，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，影響 REITs 最重要的二大因素為經濟成長與利率水平，美國五月陸續開放經濟活動，六月後全開機率高，IMF 預估明年經濟將大幅彈升；利率則在最低水準，Fed 又無限 QE 的釋出流動性，為 REITs 營造有利條件。以美國 REITs 目前股利率高達 4% 以上的優勢，將大幅吸引買氣，未來有機會重演 2009 年的大多頭行情，目前正是長線逢低布局美國 REITs 最佳時機。

李文孝指出，VIX 已從 3 月高點 80 降至目前 30 上下，要再出現恐慌性賣壓不容易，顯示市場信心已逐漸恢復。在今年經濟大幅衰退下，美國 REITs 在 3 月份的大跌已反映經濟衰退的情況，股價來到超跌區，目前美國 REITs（RMZ 指數）折價 27%，預期下半年可望回至折價 20% 以內，一旦市場開始認同 Fed QE 政策與超低利率環境對不動產長線是相對有利時，美國 REITs 將快速反彈，建議開始逢低分批布局。

李文孝表示，在疫情衝擊下，仍有一些受惠的 REITs 次產業，如在宅經濟效應下，數據中心首季承租大爆發，空置率較前季降 1% 至近年低點，預期疫情影響下，雲端使用量將繼續增加；工業方面，亦受惠宅經濟大幅提高物流中心的需求；通訊基地台則受惠５G 長期成長趨勢。此外，A 級零售雖然短期受疫情衝擊，但評價已過低，汰弱留強後會成為長期贏家。

美國 REITs 股利率高達 4.2%

資料來源: Bloomberg；資料日期：2020/04/29；台新投信整理

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