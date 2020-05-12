亞洲ESG基金淨流入創新高 投資前要知道3件事

新冠病毒引發金融市場拋售潮，但全球對 ESG 的需求仍強勁，晨星最新報告指出，亞洲 (不含日本)ESG 基金第一季淨流入甚至創新高。ESG 越來越受歡迎，投資前應先徹底了解相關商品投資模組、連結標的，以及發行機構紀錄與績效。

根據晨星基金統計，在 2020 年第一季，全球整體基金市場淨流出 3,847 億美元之際，全球永續型基金居然出現淨流入 456 億美元，顯示全球投資人重視 ESG 投資。而亞洲佔全球永續型基金資產的 2.5%，即 209.8 億美元，除日本以外的亞洲資金淨流入量創新高，主要受到台灣新基金推出所帶動。

晨星亞洲及歐洲、中東和非洲地區基金研究總監陳永熙表示，亞洲投資者對 ESG 策略的興趣日漸提高，而他們不僅會尋求亞洲註冊的基金去投資 ESG，亦會透過歐洲註冊的跨境買賣基金（例如 UCITS ），尤其是香港、新加坡和台灣市場。在永續投資日漸受到關注，預計未來將有更多永續投資產品在亞洲市場推出。

ESG 正在改變全球資產管理面貌，元大投信提醒，在進行 ESG 投資之前，應該搞清楚三件事，包括發行機構是否紀錄良好、績效穩健，以及商品的投資模組，與連結指數及其成分標的。

此外，還可內外檢視。對內，一家投資機構是否也實踐 ESG、花多少資源來建置相關投研團隊？對外，則是如何影響所投資的企業，例如在股東會是否投下支持 ESG 的贊成票？這些都是檢視投資機構的指標